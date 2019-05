Handicappet barn græd uafbrudt: Så hældte mor vodka i mavesonden

Nu er Isaac død, og moderen er dømt for mord. Hun skal tilbringe mange år i fængsel

En kvinde fra den amerikanske delstat Vermont er kendt skyldig i mord, efter at hun slog sit handicappede barn ihjel.

43-årige Melissa Robitille står til 12 års fængsel for mordet.

Det skriver The Washington Post.

En tragisk historie rystede USA i november 2017, da det kom frem, at en mor ved navn Melissa Robitille havde slået sit barn ihjel. Sidenhen har moderen nægtet sig skyldig i drabet. Men nu er der faldet dom i sagen, og Melissa kan se frem til mange år bag tremmerne.

Sønnen, Isaac Robitille, var svært handicappet og var født med en hjerneskade, som krævede, at han skulle passes døgnet rundt.

Den opgave magtede moderen tilsyneladende ikke.

En dag, da Isaac græd meget og var hysterisk, valgte moderen og hendes kæreste, Walter Richters, at dulme sønnens gråd. Moderen hældte derfor vodka i hans mavesonde, som er en tynd slange, der går gennem huden på maven direkte ind i mavesækken.

Kort efter var Isaac bevidstløs.

Sårbar

Da ambulancen ankom, blev han hastet mod nærmeste hospital, hvor han døde. Lægerne konstaterede senere, at man fandt alkohol i drengens blod, og moderen blev anholdt af politiet.

Melissa Robitille vidste angiveligt ikke, at alkohol kunne have en dødelig konsekvens for sit barn.

Ifølge retsdokumenterne, som mediet er i besiddelse af, fremgår det, at den mindste dråbe alkohol, kunne være meget farligt for Isaac.

'Han vejede kun 49 kilo. Han var ekstremt sårbar overfor anden væske eller føde, end hvad lægerne havde rådet familien til. Selv meget lidt alkohol kunne være fatalt'.

Melissa Robitilles kæreste står til tre års fængsel.