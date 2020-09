Handikapchauffør anklages for overgreb på børn

En handikapchauffør er blevet tiltalt for at have udnyttet sit arbejde til at begå overgreb på børn.

Den 61-årige mand blev anholdt i marts og sidder varetægtsfængslet.

Han har arbejdet som handicapchauffør. Politiet oplyste i forbindelse med anholdelsen, at det var i tæt kontakt med Roskilde og Greve kommuner om sagen.

Det var i arbejdet som chauffør, at overgrebene ifølge anklageskriftet fandt sted.

Af anklagen fremgår det, at manden i foråret 2019 forsøgte at misbruge en 10-11-årig dreng ved at føre sit lem ind i drengens mund, hvilket dog mislykkedes. Drengen er ikke blevet identificeret.

Den 61-årige udnyttede drengens mentale retardering og fysiske handikap, som gjorde drengen ude af stand til at modsætte sig handlingen, lyder det i anklageskriftet.

Chaufføren er også tiltalt for ved flere lejligheder under kørsel i foråret og sommeren 2019 at have udnyttet en 17-18-årig piges mentale retardering og fysiske handikap til at begå overgreb på hende, hvilket han også filmede.

Desuden skal manden 14 gange have betalt sig til livestreaming af overgreb på børn i Filippinerne.

På nær et tilfælde var der tale om børn under 12 år, som blev udsat for overgreb, som manden betalte for.

Handikapchaufføren er derudover tiltalt for at have begået overgreb på en baby i 1990'erne.

Manden havde ifølge anklageskriftet desuden 826 børnepornografiske billeder.

Sagen er rejst som en nævningesag. Det sker, når anklagemyndigheden vil kræve mindst fire års fængsel.

Men manden har fravalgt nævninger, og derfor bliver det i stedet en domsmandsret - en dommer og to domsmænd - der skal afgøre sagen.

Foruden en fængselsstraf går anklageren efter at fratage den tiltalte mand retten til at arbejde med børn og unge under 18 år eller gøre det i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Derudover skal han heller ikke have lov til at søge eller kontakte børn under 18 år, som han ikke kender, via internettet eller lignende.

Retssagen begynder 30. november. Da manden blev anholdt og fængslet, foregik grundlovsforhøret bag lukkede døre, og det kom ikke forud for dørlukningen frem, hvordan han forholdt sig til de konkrete sigtelser.