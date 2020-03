Handikapchauffør sigtet for voldtægt af børn

En 60-årig sjællandsk mand sigtet for voldtægt af børn og unge og bestilling af børneporno fængslet i tre uger efter at have afgivet forklaring i Retten i Roskilde

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 60-årig voldtægtssigtet mand med bopæl i Greve vest for København blev her til formiddag varetægtsfængslet i tre uger under et grundlovsforhør i Roskilde.

Manden er sigtet for at have voldtaget og gennemført overgreb mod børn under 12 år efter straffelovens paragraf 216, stk. 2, for voldtægt af unge i sin varetægt i et job som handikapchauffør og for bestilling af børneporno.

Manden er sigtet for at have bestilt og betalt for livestreaming af overgreb begået mod børn under 12 år i udlandet. Derudover er den 60-årige mistænkt for at videreformidle fotografier på nettet af børneporno.

Politiets anklager Anja Liin læste den nøjagtige sigtelse op i den åbne del af retsmødet i retssal 3. Handikapchaufføren sigtes for fire overtrædelser af straffeloven.

Overgreb og børneporno

Han er sigtet for på internettet at have udbredt tre billeder med pornografisk materiale af unge, der på det tidspunkt i oktober sidste år var under 18 år gamle.

I et andet forhold er han sigtet for medvirken til at voldtage et barn under 12 år, og for i 21 tilfælde at have bestilt børneporno med mindreårige børn fra Philipinerne.

I sit job som handikapchauffør i to kommuner vest for København er han desuden sigtet for at have misbrugt sin position til at foretage seksuelle overgreb mod en person under 12 år og opfordre en mindreårig dreng til at gennemføre oralsex.

Endelig er han sigtet for tre til fire gange at have gennemført andet seksuelle forhold end samleje med en kørestolsbruger på under 18 år, som han havde ansvaret for i sit chaufførjob.

Politiet skred hurtigt ind

I forbindelse med anholdelsen foretog politiet ransagninger, hvor der blev beslaglagt materiale, som politiet skal undersøge nærmere.



- Vi er på et meget tidligt stadie i efterforskningen og politiets fokus har været at skride hurtigt ind for at forhindre yderligere overgreb. Der ligger en stor efterforskningsmæssig opgave foran os, som skal afklare omfanget af sagen” siger efterforskningsleder ved afdelingen for personfarlig kriminalitet Kim Løvkvist, politikommissær i Midt- og Vestsjællands Politi.

Dommer Lise Leth-Nissen traf beslutning om, at resten af grundlovsforhøret og selve afhøringen af den sigtede mand skal foregå bag lukkede døre. Det skete blandt andet med den begrundelse, at politiet stadigvæk mangler at afhøre centrale vidner i sagen.

Høj mand i afdæmpet tøj

Der er på grund af sagens karakter nedlagt navneforbud i sagen.

Seksuelle forulempelser af børn kan udløse en straf på op til 12 års fængsel, hvis der rejses tiltale i sagen, og manden ender med at blive kendt skyldig.

l retten optrådte den sigtede, relativt høje, slanke og kortklippede mand i afdæmpet herretøj.

I den åbne del af grundlovsforhøret nidstirrede han kortvarigt Ekstra Bladets medarbejder. Han holdt sig ellers til at bekræfte sit navn og sin fødselsdag overfor dommer Lise Leth-Nissen.