Hannes plejemor: Morderen må have været sindssyg

Bitten Weiss græd, da hun hørte at en ukendt morder havde skåret halsen over på hendes plejedatter, og 30 år senere er hun stadigvæk trist over den uopklarede drabssag

'Fræk, flot, velbegavet og dødcharmerende'.

Det er de fire ord, der umiddelbart falder Bitten Weiss ind, når den 73-årige eks-forstander på et børnehjem skal beskrive sit indtryk af offeret for et af de mest bestialske og gådefulde uopklarede kvindedrab i Danmark.

Men Hanne With, der blev dræbt af knivstik natten til 1. januar 1990, havde også skyggesider. En desperat uro, et selvdestruktivt behov for at komme i centrum. Følelser som tidligt drev hende ud i narko-prostitution. Hendes plejemor igennem fire til fem år var en af de få, der tidligt så faresignalerne.

- Hun var som barn ude for svigt, som var frygtelige at tackle. Det har helt sikkert præget hende, vurderer Birthe Weiss, som sammen med sin samlever tog den 11-årige Hanne til sig, da pigens gamle mormor ikke var i stand til at tage sig af hende.

Uhyggelig hemmelighed

Først på det tidspunkt fik Hanne at vide, at hendes mor ikke var den moster, der af og til besøgte hende, og at hendes mor havde begået selvmord som 16-årig.

- Det gjorde stærkt indtryk på Hanne. Det er jo uhyggeligt, at holde det hemmeligt. Hanne voksede op med, at hendes mor ikke ville hende. Det giver selvfølgelig et dårligt selvværd, hvis man føler, at ingen i verden holder af én.

Bitten Weiss mistede kontakten til Hanne With, da den cirka 15-årige pige flyttede fra sine plejeforældre omkring 1981 for at bo sammen med en småkriminel kæreste. En overgang fik hun 'ugepenge' hos sine plejeforældre, men det stoppede, da hun blev mere og mere truende.

Kort efter var hun sunket ned i et håbløst stofmisbrug og ved sin død var hun en del af Vesterbros hårde kerne af gadeprostituerede.

Læs videre under faksimilen af Ekstra Bladets avisartikel om sagen 5. januar 1990.

Ekstra Bladets omtale af den uidentificerede, drabsmistænkte mand fire dage efter drabet på Hanne With i Fensmarksgade i København. Ofrets plejemor vurderer, at gerningsmanden må have været sindssyg.

Morderens syge handling

Hannes tidligere plejemor så nyheden om Hanne Withs brutale død i TV-avisen. I de efterfølgende dage greb hun flere gange sig selv i at græde.

- Det var så trist, at en pige som Hanne med så meget potentiale, skulle ende med nærmest at få hovedet skåret af. Hendes morder må jo have været sindssyg, når han kørte blod op og ned af væggene. Sygt, ikke, siger Bitten Weiss, som ellers ikke har nogle bud på, hvem der myrdede hende.

Den pensionerede forstander er stadigvæk 30 år efter meget ked af plejedatterens skæbne.

- Hanne var nem at holde af, og jeg havde aldrig troet, at hun kunne blive gadeluder. Den type var hun ikke. Men det må have været stofferne, der drev hende, mener Bitten Weiss.

Hanne With skulle i de sidste år af sit liv skaffe op imod 3000 kroner om dagen for at holde sit heroinmisburg ved lige. Det var en nedtur uden lige. Den stoppede først, da den unge kvinde gjorde en undtagelse og tog en sexkunde med hjem til sin lejlighed på Nørrebro.

En meget stille bisættelse

Bitten Weiss deltog få dage efter knivdrabet på Hanne With i sin afdøde plejedatters bisættelse. Den udspillede sig i et krematorium på Bispebjerg.

- Der stod otte eller ti mennesker. Der var meget stille. Det var bare noget med at give hånd, men alle var meget berørte, siger Bitten Weiss.

Hanne Withs mormor er for længst død. Det er ikke lykkedes at opnå kontakt til den onkel, som Hanne With voksede op sammen med i den tro, at de var halv-søskende. Flere nære pårørende er der angiveligt ikke.

Tre årtier efter sin død eksisterer Hanne With kun som et svagt minde og som historien om et uopklaret drab.

Der er ikke noget gravsted.

Hanne var forvirret og hudløs

Bitten Weiss har ikke følt skyld efter sin plejedatters død i 1990.

Det var efter hendes mening umuligt at holde fast i teenageren Hanne With. Det lykkedes heller ikke for de døgnsinstitutioner for narkomaner, der i kortere perioder forsøgte at hjælpe hende.

- Min samlever og jeg var ikke dygtige nok til at holde fast i hende. Hun ville klare sig selv, selvom det var tydeligt for mig, at det kunne hun ikke, siger Bitten Weiss.

I tilbageblik ville hun ønske, at myndighederne tidligere havde aflastet den velmenende mormor, da opgaven var for svær for hende.

Resultatet var en forvirret Hanne With, der kunne være hudløs, og råbe og skrige og være grænseoverskridende.

