Hannover: Flere tusinder evakueret

15.000 mennesker er evakueret i Hannover i Tyskland efter at man på en byggeplads har fundet en ueksploderet bombe fra Anden Verdenskrig, skriver haz.de.

Bombenräumung in #Hannover: 819 Helfer sind bei der Evakuierung im Einsatz. Verfolgen Sie die Ereignisse im Liveticker: https://t.co/6rP45czJxk #hannbombe pic.twitter.com/ZTXEDxJs8f — HAZ (@HAZ) September 2, 2019

Der er tale om en bombe på omkring 250 kg, oplyser france24.

Bomben er svær for beredskabet at komme til, da den er fundet i et meget mudret område på byggepladsen, oplyser haz.de.

Beboerne i området omkring bomben blev evakueret klokken 19 mandag aften. I evakueringszonen er blandt andet Hannover Congress Centrum, en zoologisk have og flere plejehjem.

De mange evakuerede borgere har fundet tilflugt på skoler og andre forsamlingshuse, fortæller haz.de.

Det forventes, at beboerne må vende hjem til deres lejligheder og huse i løbet af mandag aften eller nat, oplyser france24.