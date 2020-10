Har besøgt Peter Madsen: Ved det ikke bliver sjovt

Der bliver passet godt på den livstidsdømte drabsmand Peter Madsen i Storstrøm Fængsel på Falster, hvor han er blevet flyttet til efter sin springtur fra Herstedvester Fængsel forrige tirsdag.

- Lad mig sige det sådan, at de gjorde sig meget umage med at passe på ham, da jeg besøgte ham her i weekenden. Andet ville nok også være en smule mærkeligt, siger Peter Madsens forsvarer, Anders Larsen, der besøgte sin klient nogle timer.

Han uddyber:

- Når man besøger folk i fængslet, er der som regel en eller to, der følger dem fra cellen til besøgslokalet. Her var der flere.

Afventer efterforskning

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Peter Madsen anbragt på fængslets særligt sikrede afdeling - afdeling E - der er tiltænkt bandemedlemmer samt fanger, der antages at udgøre en flugtrisiko.

Peter Madsen nåede kun at være på fri fod i få minutter. En fængselsbetjent løb efter ham og kunne fortælle politiet, hvor han var. Peter Madsen nåede at kaste sig ind i en hvid varevogn, hvor der sad en chauffør, der efter alt at dømme intet har med sagen at gøre, men her blev han anholdt af politiet. Efterfølgende så de, at han havde noget på, der lignede et bombebælt. Foto: Kenneth Meyer

Ved besøget talte forsvareren med sin klient om sagen, men de har endnu ikke fået en tilkendegivelse af, om anklagemyndigheden vil kræve Peter Madsen fortsat varetægtsfængslet, når fristen udløber 4. november, eller om han går tilbage til almindelig afsoning af sin livstidsdom.

- Vi afventer politiets efterforskning. De skal lige have skabt sig et overblik, kunne jeg forstå, da jeg talte med dem mandag.

Ifølge advokaten sidder Peter Madsen på nogle særdeles skærpede vilkår efter flugtforsøget. Han er ikke varetægtsfængslet med vilkår om isolation, men ifølge advokatens oplysninger har han ikke haft samvær med andre indsatte.

- Hvordan har han det?

- Han gjorde det her, fordi han fik sine rettigheder indskrænket. Nu er han fuldstændig klar over, at det fra nu af sikkert ikke bliver så sjovt. Det bliver selvfølgelig under nogle andre vilkår. Så må vi se, hvad det ender med. Det afventer han.

- Er det en knækket mand?

- Det har jeg svært ved at udtale mig om. Jeg kender ham jo ikke i forvejen.

- Er han afklaret med situationen?

- Så afklaret, som man nu kan være i den situation, han er i.

Det var tilfældigt, at advokat Anders Larsen havde vagten som beskikket forsvarer, da Peter Madsen skulle fremstilles i grundlovsforhør efter flugten. Men han sagde ja, da den livstidsdømte fange spurgte, om han ville fortsætte som hans forsvarer. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Nu sidder han på Storstrøm, hvor han tidligere er blevet overfaldet. Kan du sige, hvordan han har det med at være tilbage der?

- Jeg tror, at det er ligegyldigt for ham, om han er det ene eller andet sted i den nuværende situation. Men mon ikke han er kommet derhen, fordi det er et spritnyt fængsel, hvor de har optimeret mulighederne for at passe på folk.

Peter Madsen erklærede sig skyldig i flugtforsøget, da han blev fremstillet i grundlovsforhør sidste onsdag. Video: Kenneth Meyer. Grafik: Emma Svendsen. Redigering: Mikkel Cramon

Mener han fik hjælp

Peter Madsen tog ved sin spektakulære flugt en kvindelig psykolog i fængslet som gidsel og truede fængselsbetjente til at åbne porten med det, der viste sig at være et falsk bombebælte og en attrappistol.

I sigtelsen mod ham fremgik det, at politiet mener, at han fik hjælp til flugten.

Efterfølgende har Kriminalforsorgen lavet en sikkerheds-taskforce, og i den forbindelse har man valgt at flytte fem indsatte fra Herstedvester Fængsel, siger chefen for Koncern Sikkerhed i Kriminalforsorgen, Lars Rau Brysting, til DR Nyheder.

- Helt konkret har vi flyttet fem indsatte over til andre institutioner. Jeg kan ikke sige nærmere, hvilke indsatte der er tale om. Det er nogle, hvor vi på denne baggrund ikke mener, at de fortsat kan sidde i Herstedvester Fængsel, siger han og tilføjer:

- Det har vi gjort nu - og baseret ud fra den viden, vi har om hændelsen, og den viden, vi har om de indsatte, så er de blevet flyttet.