Har du set denne mand: Politiet efterlyser formodet voldtægtsmand

En ung mand på en sort damecykel er mistænkt for et voldtægtsforsøg i Hvidovre i sommer, oplyser politiet

Københavns Vestegns Politi beder nu offentligheden om hjælp til at fange en formodet gerningsmand, der er mistænkt for en voldtægt 10. juni i år.

Derfor offentliggør myndighederne nu billeder af den formodet gerningsmand, der skulle have fosøgt at voldtage en ung kvinde i starten af 20’erne, da hun var på vej hjem fra Avedøre Station.

Voldtægtsforsøget blev ikke fuldbyrdet, fordi et vidne kom forbi, da den eftersøgte var i gang med at holde kvinden fast og befølte hende. Vidnet fik skræmt den formodet gerningsmand væk og efterfølgende hjulpet den forurettede kvinde.

Manden kørte rundt på en sort damecykel på den pågældende dag i juni, hvor voldtægtsforsøget blev begået. Foto: Politi

Manden beskrives i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi som 18-20 år gammel af udelandsk herkomst. Han har sort hår, fuldskæg og talte dansk med accent.

Politiet har en del spor i sagen, som peger på, at det er den eftersøgte, der har begået overgrebet, lyder det fra Københavns Vestegns Politi.

- Vi har efterforsket dette overgreb siden juni og blandt andet analyseret en række tekniske spor i sagen. Samtidig har vi i en længere periode haft overvågningsbillederne efterlyst internt i politiet uden held. Derfor vælger vi nu at dele dem med offentligheden i håb om, at vi derigennem kan få hjælp til at identificere gerningsmanden, siger politikommissær Henrik Hougaard.

Politiet oplyser også, at den unge mand havde en hvid t-shirt og sorte Adidas jogging bukser på under voldtægtsforsøget. Han kørte angivgeligt på en sort damecykel med cykelkurv, hvor der lå en grå kædelås i.

- Vi ved ikke, hvem det er. Vi havde en ide om, at vi kunne få personen identificeret i lokalområdet, men det er ikke lykkedes. Derfor beder vi nu offentligheden om hjælp, uddyber Henrik Hougaard til Ekstra Bladet.

Han opfordrer alle, der har relevante oplysninger i sagen om at henvende sig til Københavns Vestegns Politi på telefon 43861448. De kan kontaktes døgnet rundt.

Vestegnens Politi offentliggør nu billeder af en formodet gerningsmand til forsøg på voldtægt begået i Hvidovre 10.6.18 kl. ca. 1815. Politiet har efterforsket sagen længe, men vælger nu at offentliggøre billederne #politidk https://t.co/piU4RcumxZ pic.twitter.com/6gYaO28Ffa — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 25. oktober 2018

