Har du set Jacob - eller hans bil?

I snart tre døgn døgn har 23-årige Jacob Telvig været savnet.

1. november satte den unge mand sig ind i sin bil og kørte fra København mod sit hjem på Lolland-Falster.

Han blev sidst set ved udfletningen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, men siden har ingen hverken set eller hørt fra ham. Hans mobiltelefon er slukket.

- Vi håber, han giver lyd fra sig, og vi har rigtig meget brug for nogle øjne ude i samfundet, siger vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ung mand forsvundet

Han opfordrer folk til både at holde øje med Jacob men også hans sølvgrå peugeot 208.

- Der er en sticker bag på bilen af en Falck fugl, så på den måde har den et særligt kendetegn.

Politiet har registreret nummerpladen i deres systemer og får besked, hvis den bliver aflæst rundt om i landet. Politiet har ikke iværksat en decideret eftersøgning, fordi de simpelthen ikke ved, hvor de skal starte med at lede.

Det vides ikke, hvorfor Jacob er forsvundet. Indtil videre er der ingen forlydender om, at han skulle have været i dårligt humør, da han forlod København.

- Er I bekymrede for ham?

- Han har været væk i længere tid, så man kan godt have en bekymring i den henseende, men der kan også være personlige årsager til, at man holder sig for sig selv, eller har meldt sig lidt ud i samfundet.

Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe politiet og Jacobs familie, bedes du ringe til politiet på 114.