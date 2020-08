Skjold har været savnet siden i går, og Københavns Vestegns Politi beder om hjælp til at finde ham.

Skjold Rechenbach Nielsen forlod i går eftermiddag Herlev Hospital, og politiet skriver på Twitter, at borgere meget gerne må kigge i skure og lignende, for at se, om Skjold har søgt hvile der.

Han beskrives som 170-180 centimeter høj, almindelig af bygning og med langt gråt hår og skæg.

Skjold vurderes ikke at kunne tage vare på sig selv.

Har du set Skjold, bedes på henvende dig til politiet på telefonnummer 114.