Har kæmpet for gård i brand hele natten: Ung mand anholdt

En stråtækket gård på Uglkærvej i Holstebro står ikke til at redde efter en omfattende brand, og en yngre mand er blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der modtog anmeldelsen klokken 23.15.

- Vi har anholdt en yngre mand, som udviste mistænkelig adfærd, og som ikke kunne redegøre for, hvorfor han var ude på stedet. Vi er nu ved at undersøge hans relation til branden, siger vagthavende Henrik Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Branden opstod ifølge politiets vagthavende ved, at en varebil, der holdt på ejendommens gårdsplads, brød i brand. Herfra spredte ilden sig til ejendommen.

Ingen personer kom til skade i branden, da husets beboere ikke var hjemme. Politiet vil ikke oplyse alderen på den anholdte.

Til Dagbladet Holstebro Struer fortæller indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen, at brandmændene har kæmpet med branden hele natten.

- Vi har kæmpet med branden hele natten, og vi troede, at vi havde reddet den ene længe. Men til sidst viste det sig, at vi alligevel ikke kunne holde den. Ilden løber i hulrum under taget, og når der først er ild i et stråtag er det ekstremt svært at slukke den, fortæller han til avisen.