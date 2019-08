Har lavet næsten tro kopi af Peter Madsens ubåd

Den ægte ubåd, der dannede en grusom ramme for drabet på Kim Wall, er borte for evigt, men nu er der lavet en kopi

Gerningsstedet for det uhyggelige drab på Kim Wall i august forrige år, ubåden Nautilus, er destrueret og eksisterer ikke længere. Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet, som de også gjorde i december sidste år.

Se også: Peter Madsens ubåd skrottet

Men en ubåd, der nu står dækket af hvid plastic, på en grund i et industrikvarter i Storkøbenhavn, har startet et rygte om, at det ikke er tilfældet.

Da Ekstra Bladet tager derud fredag formiddag, kender flere i området godt til ubåden og fortæller, at flere også tog billeder af den, da den kom.

Fredag eftermiddag er ubåden, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, blevet kørt ind i en hal, fordi der har været flere journalister.

Ved et flygtigt kig på ubåden er der flere detaljer, der gør, at den fuldstændig minder om UC3 Nautilus, som blev bygget af den livstidsdømte Peter Madsen, vejede 32 tons som nøgent skrog og var 17 meter lang.

Men der er dog også væsentlige forskelle. Ikke mindst fordi, der ikke er tale om en rigtig ubåd, men en tom skal, som Miso Film har bygget som rekvisit til tv-serien 'Efterforskningen', der er en tv-serie i seks afsnit om opklaringen af drabet på Kim Wall. Det fortæller Michael Feder fra Have PR, der er talsperson for Miso Film.

Klare overvejelser

De ønsker dog ikke at give Ekstra Bladet tilladelse til at tage et billede af ubåden, der står på privat grund.

- Alt omkring den tv-serie holder vi pt. for os selv, siger han.

- Der er nogle detaljer, der adskiller den fra den ægte ubåd, men den minder meget om den. Har der været overvejelser om det?

- Det er helt overlagt fra instruktøren Tobias Lindholms side, at det netop ikke er en tro kopi. Holdet bag tv-serien har villet bygge en model, som ikke var fuldstændig identisk med originalen, siger Michael Feder.

Drabet på Kim Wall bliver til tv-serie

- Men den er jo så identisk, at folk har forvekslet den med den ægte. Har der været overvejelser omkring det?

- Der har været nogle klare overvejelser om, at den adskiller sig fra originalen, men jeg er ikke nede i detaljerne omkring, hvordan tv-seriens ubåds-skal ser ud. Derfor kan jeg ikke udtale mig yderligere om det. Men det er helt overlagt og helt bevidst, at det ikke er en tro kopi af originalen.

- Det, der er vigtigt at understrege er, at det er en skal og ikke en arena. Så der er ikke scener inde i ubåden, siger han og tilføjer, som TV2 og Miso Film tidligere har været ude at sige, at gerningsmanden ikke er synlig i filmen.

I pressemeddelelsen siger filmens instruktør, Tobias Lindholm følgende:

- Jeg vil ikke lave en krimiserie, som er positiv over for gerningsmanden eller forbrydelsen. Jeg vil lave en krimiserie, der skærer alt det farverige væk og skildrer virkelighedens fakta sobert og præcist. Jeg er interesseret i menneskene og arbejdet, som opklarede forbrydelsen, såvel som menneskene, som må fortsætte med at leve deres liv – trods forbrydelsen. Derfor kommer gerningsmanden ikke til at være synlig på noget tidspunkt.

Michael Feder fortæller, at produktionen af tv-serien er i fuld gang.