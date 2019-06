Har været på flugt i 16 år: Nu er han anholdt

41-årige Christopher Guest More Jr., der siden har 2003 været eftersøgt for at have dræbt og tortureret en mand for øjnene af hans børn, er blevet anholdt på Malta.

Det skriver BBC.

Engelske More Jr. har været eftersøgt siden da og bliver beskrevet som en af Europas mest eftersøgte personer.

Han tog angiveligt til Brian Waters' gård i Cheshire i England for at afregne en gæld for stoffer.

Det endte med, at den 44-årige Brian Waters blev bundet til en stol, pisket, fik brændemærker, angrebet med en hæftepistol, hængt op med hovedet ned ad og seksuelt misbrugt med en jernstang, inden han døde.

Den tre timer lange tortur skete for øjnene af den 44-åriges voksne børn. Brian Waters' søn, Gavin, blev også angrebet og datteren Natalie blev truet med en pistol.

Tre andre mænd afsoner allerede livstidsdomme for mordet på Brian Waters, der drev en hash-farm, da mændene brød ind på hans ejendom og krævede penge.

Har ventet længe

Den tidligere journalist Christopher Guest More Jr. blev ifølge National Crime Agency (NCA) anholdt torsdag aften på Malta i samarbejde med de maltesiske myndigheder.

- Vi har ventet meget længe på dette øjeblik. Vi havde aldrig tænkt os at opgive jagten, siger NCAs regionale leder Graham Roberts.

Udover mordet på Brian Waters, var Christopher Guest More Jr. også eftersøgt for mordforsøg på en anden mand og frihedsberøvelse og angreb på andre personer på gerningsstedet.