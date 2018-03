Har været sort plet i årtier: Nu bliver dødskryds ombygget

Vejle Kommune går nu i gang med at forbedre trafiksikkerheden i krydset, hvor Jennumvej ender i hovedvej 28 Bredstenvej i Skibet vest for Vejle.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad på baggrund af en pressemeddelelse fra kommunen.

Ifølge mediet har stedet været en sort plet på trafikkortet i årtier. De seneste fem år er der sket to ulykker med dødelig udgang - senest i marts 2015. Og i januar i år måtte en kvinde klippes ud af sin bil efter en ulykke.

Nu bliver krydset bygget om og får lysregulering, hvilket gerne skulle gøre hverdagen noget mere sikker i den hastigt voksende forstad.

Hovedvej 28 er en statsvej og hører dermed under Vejdirektoratet, hvor vejkrydset har kæmpet mod andre sorte pletter om penge til forbedringer.

'Men da Vejle Byråd i 2016 besluttede selv at afsætte penge til projektet på statsvejen, gav Vejdirektoratet imidlertid grønt lys til ombygningen, og det er dem, der nu tager sig af projektets gennemførelse', skriver kommunen.

- Det er meget længe ventet, og vi er super glade for, at de endelig går i gang. Med et lysreguleret kryds vil vi føle os meget mere sikre ved for eksempel at sende vores børn til og fra skole. Jeg ved, at der faktisk er flere, der slet ikke kører den vej i bil lige nu, fordi de simpelthen ikke er trygge ved det, udtaler Keld Rasmussen, formand for Lokalrådet for Skibet & Omegn, i pressemeddelelsen.

Krydset forventes at være færdigombygget ved udgangen af juni.