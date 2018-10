Harmonikasammenstød på motorvej: Kæmpe kø

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Et harmonikasammenstød på E45 i nordlig retning lige syd for motorvejskryds Aarhus Vest skaber tirsdag sidst på eftermiddagen voldsomme trafikale problemer.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Ørum, til Ekstra Bladet.

Uheldet skete klokken 16.51. 10 minutter senere er der allerede en kø på fire kilometer, oplyser vagtchefen.

Der er sendt en ambulance til uheldsstedet, hvorfra der imidlertid ikke skulle være melding om alvorlig tilskadekomst hos nogen af de implicerede.

I alt fire biler er involveret i sammenstødet.

- Det er et af de traditionelle myldretidsuheld på grund af for tæt kørsel, siger Michael Ørum.

Både første og anden vognbane er spærret. Eneste mulighed for at komme omkring uheldsstedet på motorvejen er via nødsporet.

- Det går meget stille med at få ledt trafikken forbi, siger Michael Ørum.

Politiet opfordrer trafikanter, der skal nordpå via E45 om at køre fra motorvejen ved Skanderborg Nord for at tage rute 511, som går vest om motorvejskrydset.