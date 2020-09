Harmonikasammenstød på motorvej

Flere biler er kørt sammen på E45 Motorvejen nord for Nørresundby

Opdateret 08.19

Der er nu åbnet for trafikken i ét spor i sydgående retning på motorvejen. Politiets indsatsleder meddeler nu, at der var fire biler involveret. Tidligere lød det, at det kun var tre biler.

Fire biler er kørt sammen på E45 Motorvejen i sydgående retning nord for Nørresundby.

Det bekræfter Nordjyllands Politi, der modtog en anmeldelse om færdselsuheldet klokken 7.26, over for Ekstra Bladet.

Politiet oplyser, at der er tale om et harmonikasammenstød.

- Den umiddelbare melding er, at der ikke er sket noget alvorligt, men det er en umiddelbar melding, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed, siger Nordjyllands Politis vagtchef Jesper Sørensen til Ekstra Bladet.

Uheldet skaber i øjeblikket trafikale udfordringer, og politiet forventer, at det vil blive værre, og at bilister bliver nødt til at finde en alternativ rute.

- Der er to biler, der nærmest er kilet sammen. Lige nu kan man godt køre en bil ad gangen i det inderste spor, men vi skal bruge noget materiale til at skille bilerne ad, så når vi begynder på det, så ender det nok med, at vi må spærre helt af. Lige nu holder der også en af vores biler og en ambulance i nødsporet, siger han.

Politiet råder derfor bilister til at dreje af ved frakørsel 19 i sydgående retning.