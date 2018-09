Harmonikaspiller er dømt for at tigge i Nyhavn

En rumænsk mand, der sidste sommer spillede harmonika i Nyhavn i København og bad om penge, er blevet fundet skyldig i at tigge.

Østre Landsret straffer onsdag den 63-årige mand med fængsel i 14 dage. Tidligere var manden ellers blevet frifundet af Københavns Byret.

Men de tre dommere og tre domsmænd i landsretten er enige om at følge kravet fra senioranklager Rikke Jensen. Efter spilleriet gik han nemlig tæt på gæsterne ved et bord på en restaurant med sin bløde hat.

- Det er en pågående adfærd, siger Rikke Jensen i sin procedure.

I den oprindelige dom lagde byretten vægt på en afgørelse helt tilbage fra 1934. Her frifandt Højesteret Frederik Christensen, der var anklaget for betleri ved at have spillet harmonika i en københavnsk baggård for at få penge. Byretten så ikke den store forskel på de to situationer.

I landsretten spekulerer rumænerens forsvarer over konsekvenserne:

- Skal den danske musikkonservatorie-uddannede pige, der spiller violin på Strøget, så også arresteres?, lyder det fra advokat Ole Bjørn Christensen.

Men den sammenligning er ikke lige i øjet, mener senioranklageren. Kvinden med violinen og andre gademusikanter har blot en æske eller kasse til mønter stående foran sig.

Hun og de øvrige optrædende opsøger ikke folk og beder om penge, hvilket rumæneren gjorde i Nyhavn 5. juli ved middagstid sidste år.

- Det er ikke sådan, at alle mulige, der spiller på Strøget, nu skal anklages for betleri, siger Rikke Jensen efter dommen.

Den 63-årige er ikke selv til stede. Hjemme i Rumænien er han syg med diabetes og forhøjet blodtryk. På trods af lægeerklæringen vælger landsretten dog at lade sagen køre.

I retssalen gennemgås ikke kun den gamle dom fra Højesteret om gårdmusikanten. Også en plan for Københavns Fattigvæsen fra 1799 og betænkninger fra 1912, 1917 og 1923 omtales.

Folketinget besluttede sidste år at skærpe straffen for at tigge. I juni i år oplyste justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at godt 50 er blevet dømt. De fleste er fra Rumænien og Bulgarien. Ingen danske statsborgere er nævnt i opgørelsen.

På tilhørerpladserne i landsretten sidder Jens Frederik Hansen fra Gadejuristen. Han forestiller sig, at musikanten tog seks-syv skridt hen mod de spisende i Nyhavn efter at have spillet.

- 14 dages fængsel er godt to dage per skridt. Det er dyrt. Det er helt uforholdsmæssigt, mener han.

En betjent er indkaldt som vidne, men må melde pas, da forsvareren vil vide hvilken form for musik, der blev spillet.

- Nu går jeg ud og fanger nogle røvere, hej med jer, siger han, da han forlader retslokalet.