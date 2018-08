Hasarderet kørsel i menneskemængde: Politiet skød to gange mod Jaguar

De sidste festligheder efter lørdagens Pride sluttede dramatisk i indre København omkring Vestergade og Kattesundet, hvor politiet blev opmærksom på en bil af mærket Jaguar, der kørte hasarderet. Det skete omkring klokken 04.08.

- Der er mange mennesker i byen, og bilen kører meget hasarderet. Og så på et tidspunkt kører den frem mod to betjente, som vælger at trække deres våben og afgive to skud mod køretøjet, hvorefter køretøjet flygter fra stedet, siger den centrale vagtleder hos Københavns Politi, Thomas Taarpgaard.

Det var politiet selv, der blev opmærksom på køretøjet i forbindelse med, at de var i området.

- Hvad taler vi om, når du siger hasarderet?

- Som det er beskrevet, er det et område, hvor der er mange mennesker. Det er lørdag nat, folk i byen, der har været Pride, så det virker på de kolleger, der er dernede, til, at det her kan godt gå galt.

- Er der nogen, udover betjentene, der er tæt på at blive påkørt?

- Det har der været. Det er også grunden til,at vi gør det, vi gør.

- Er der anholdelser i sagen?

- Nej. Men vi efterforsker.

- Er der registreret en nummerplade?

- Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvad vi har af muligheder, siger vagtlederen.

Efter skudafgivelsen undkørte bilen efter det oplyste op mod Farimagsgade og væk.

Thomas Taarpgaard fortæller, at skudafgivelsen ikke overdrages til undersøgelse af den uafhængige politiklagemyndighed.

- Det gør den faktisk ikke i det her tilfælde, for der er ikke nogen, der er kommet galt afsted. De rammer formentlig i siden af bilen og forhåbentligt dækket. Det var i hvert fald det, de sigtede efter. Men umiddelbart er ingen kommet til skade, siger han.