Hash smuglet til Norge skjult i hestetransporter

En dømt narkobagmand, der afsoner resten af sin straf på 12 års fængsel med en fodlænke, er blandt de sigtede i en dansk hash-liga, som ifølge politiet har smuglet cirka 480 kilo hash til Norge skjult i lejede hestetransporter.

Blandt de sigtede er også en københavnsk direktør og en indehaver af flere nu konkursramte transportfirmaer, erfarer Ekstra Bladet.

Det var Særlig Efterforskning Øst, der torsdag anholdt syv personer i alderen 24 til 45 år efter længere tids efterforskning.

Anholdelserne skete flere steder på Sjælland, og fredag blev fem af de anholdte fremstillet og varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Glostrup. En kvinde, der sigtes for medvirken til alle fire hashsmuglinger til Norge, blev løsladt.

Sagen handler om indsmugling af en stor mængde hash til de skandinaviske lande - herunder til Danmark, og efterforskningen er sket i samarbejde med flere udenlandske politimyndigheder, oplyser politiinspektør Flemming Madsen, SEØ.

– Det er et organiseret netværk af international karakter, så det er en stor sag, siger politiinspektør Flemming Madsen til Ekstra Bladet.

– Der er absolut internationale relationer i sagen, siger han.

Fandt 500 kilo hash

Der blev ransaget på forskellige adresser på Sjælland og ved en af ransagningerne blev der fundet cirka 500 kilo hash, der vurderes at repræsentere en værdi på mindst 25 millioner kroner på gadeplan.

Men den formodede hash-liga, hvor en af de sigtede tidligere har drevet transport-virksomheder, mens at have importeret endnu større mængder hash, formentlig fra Spanien.

– Vi har dem, der er fokuspersoner, men jeg vil ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser, siger Flemming Madsen.

Politiet har foreløbig rejst sigtelser for besiddelse af de 500 kilo hash, der blev fundet torsdag, og for fire indsmuglinger på hver 120 kilo hash til Norge. Smuglingerne skete i maj, juni og august i år.

En nordmand anholdt

Hashen blev, ifølge sigtelserne, skjult i lejede hestetransporter og kørt til Mosseporten syd for Oslo, hvor hashen blev overdraget til norske modtagere.

De er på nær én ukendte. I den sidste smugling til Norge 16. august har politiet anholdt en nordmand, der sigtes for at have modtaget 120 kilo hash på en rasteplads ved Storebaug syd for Mosseporten.

En af hovedmændene i hash-ligaen er ved at afsone den sidste del af 12 års fængsel, som han er idømt for handel med store mængder hash og amfetamin.

Men afsoningen sker i fodlænke, og derfor mener politiet, at han har været i stand til at deltage i planlægningen af smuglingerne.

- Det fremgår af sigtelserne, at planlægningen ifølge vores opfattelse er sket i Danmark, siger sagens anklager Rasmus von Stamm.

Ifølge en af sigtelserne blev hashen inden eksporten til Norge opbevaret ved Avedøre Holme.

Fire af de sigtede mænd er fængslet i fire uger, mens den femte er fængslet i to uger.