Hastigt voksende kø: Knudepunkt ramt af uheld

Et uheld på Borups Allé skaber fredag morgen problemer i morgentrafikken i København.

Et uheld har betydet, at Københavns Politi har været tvunget til at spærre et spor på Borups Allé efter Hulgårdsvej, der er et af hovedstadens trafikknudepunkter.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra politiet, men P4 Trafik melder om hastigt voksende kø på strækningen.

#Uheld på Borups Allé, indadgående kort efter Hulgårdsvej. Der er en hastigt voksende kø. Politi og redning på stedet. #p4trafik — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) September 13, 2019

Ifølge Vejdirektoratet vil redningsarbejdet tidligst være færdigt klokken 07.00.

