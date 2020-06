En 33-årig mand er i dag blevet idømt 12 års fængsel for at have været i besiddelse af mere end 35 kilo amfetam.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Manden blev anholdt 9. februar i år, da han kørte galt i påvirket tilstand. Her fandt man en lille del af stofferne, mens hovedparten blev fundet i en anden bil, der kunne knyttes til den nu dømte.

Opdateres ...