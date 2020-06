Havde fire giftslanger: Idømt 15.000 i bøde

En 40-årige mand fra Rødovre skal diske op med 15.000 kroner, da Retten i Glostrup har idømt ham en bøde for at have fire meget giftige slanger derhjemme

Det kan være en ganske dyr affære, hvis eksotiske slanger opbevares inden for husets fire vægge. Det er i hvert fald slået fast, efter en 40-årig mand har været tiltalt for at have indlandsttaipan, dimantklapperslange og gaboon viper som kæledyr.

Slangerne blev fundet af Københavns Vestegns Politi i februar sidste år under en koordineret politiaktion mellem tre politikredse på Sjælland med god hjælp af specialdyrlæger i krybdyr.

Aktionen var nemlig rettet mod et netværk af krybdyrinteresserede med forkærlighed for giftslanger, som på grund af deres farlighed kun må være i zoologiske haver og terrariecentre med særlige tilladelser.

Slangerne kommer oprindeligt fra områder ved Australien, Sydamerika og Afrika og har siden aktionen opholdt sig de to eneste steder i landet, som lovligt kan opbevare og håndtere såkaldte giftsnoge.

Den tiltalte har forklaret, at han selv importerede slangerne og mente, de var forsvarligt opbevaret.

Retten idømte ham en bøde på 15.000 kroner den 18. juni.