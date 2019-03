Havde massemorders manifest til salg

Den norske netboghandel Adlibris har siden september 2018 haft massemorderen Anders Behring Breiviks manifest til salg - angiveligt uden selv at være klar over det.

Det skriver NRK.

Efter at den norske public service-station konfronterede boghandlen med oplysningen, har man omgående fjernet bogen fra hjemmesiden.

Det 1500 sider lange manifest, som Breivik lagde ud på nettet, kort før han koldblodigt dræbte 77 mennesker, kunne erhverves for for knap 1000 norske kroner.

- Det er helt forfærdeligt, at bogen har ligget ude til salg, siger salgschef i Adlibris, Sakari Luovio, til NRK.

Terrormistænkt sendte manifest til premierminister

Ingen købere

Ifølge ham har ingen dog købt manifestet, som var udgivet i tre bind under titlen '2083 A European Declaration of Independence'.

Selvpubliceringshjemmesiden Lulu.com, hvor enhver kan oprette en konto og udgive bøger, stod opført som forlag bag bøgerne.

Anders Behring Breivik blev i august 2012 idømt 21 års forvaring. Foto: Frank Augstein/AP

Ifølge Adlibris' salgschef lægges nye titler automatisk ind på netboghandlens hjemmeside.

Salgschefen understreger, at man i princippet læser titler fra alle forlag, men:

- Vi har ikke kontrol over alle 15 millioner titler, men vi fjerner aktivt titler, siger salgschefen, som ikke kan garantere, at en lignende problematisk udgivelse ikke vil kunne ende hos Adlibris.

Mistænkt terrorist laver omstridt tegn

Fjernet fra Amazon

Brenton Tarrant, som dræbte 51 mennesker i New Zealand i fredags, havde skrevet et 74 sider langt manifest, hvor han bl.a. i detaljer beskrev sine planer for massakren. Han skrev også, at han var inspireret af Breivik.

Se også: Svensk piges navn stod på terror-våben

Det fik i weekenden en række britiske politikere til at bede Amazon om at fjerne Breviks hadefulde udgydelser, som hidtil har været tilgængelige her.

Manifestet er nu fjernet fra Amazon.