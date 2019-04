Havde sex med dyrene på gården: Nu er der faldet dom

Tre amerikanske mænd har fået op til 41 år bag tremmer, efter at det kom frem, at de havde begået over 1400 seksuelle overgreb mod deres dyr.

Den historie bringer flere international medier, heriblandt Daily Mail, Gant News og WJAC.

Matthew Brubaker, Terry Wallace, og Marc Measnikoff fra den amerikanske delstat Pennsylvania er nu dømt for seksuelle overgreb mod dyrene, som angiveligt har stået på hver dag de seneste fem år.

Heste, geder, køer og en hund har været udsat for mændenes ugerninger.

På gården, hvor mændene arbejdede, blev en 16-årig dreng også tvunget til at hjælpe Matthew, Terry og Marc med at holde dyrene fast, når de ville have sex med dyrene.

De tre amerikanske mænd blev anholdt 18. august og har først nu erkendt sig skyldige, efter politiet kom i besiddelse af videomateriale, der viser nogle af de grumme optagelser. Udover at være dømt for dyremishandling og seksuelle overgreb på dyr, er de også dømt for at korrumpere den 16-årige dreng, som bistod dem med sin hjælp.

Forsvarsadvokaterne for Matthew Brubaker, Terry Wallace, og Marc Measnikoff ønskede, at deres klienter skulle få en lavere straf, da de forinden alle havde en ren straffeattest, men dommeren, Paul Cherry, var bestemt ikke enig.

- Denne sag er usædvanlig ulækker, og er en af de mest modbydelige og foragtelige sager, som jeg nogensinde har oplevet, skulle han ifølge mediet have sagt inden domsafgivelsen.

Matthew Brubaker, Terry Wallace, og Marc Measnikoff er dømt til mellem 20 og 41 år i fængsel.