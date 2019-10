Havde vild sex på togtur: Nu efterlyses parret af politiet

Britisk Transport Politi melder ud, at de efterlyser et par, der dyrkede sex i et tog i Skotland natten til søndag på strækningen fra Glasgow til Edinburgh.

Parret var åbenbart så lystne, at de ikke kunne vente med at dyrke sex til de kom hjem. I stedet kastede det angiveligt berusede par sig over hinanden midt i en togvogn, hvor manden først afklædte kvinden på et bord i toget, før de fortsatte med diverse sex-udskejelser på sæderne i toget.

Det skriver flere medier heribland Edinburgh News, Metro og Scottish Sun

Parret dyrkede sex på et bord samt på sæderne i toget. (Foto: Shutterstock)

En to minutter lang video af parrets sex-udskejelser er blevet lækket på internettet. Britisk Tranport Politi oplyser, at de har set videoen, der starter med, at parret kysser hinanden, før det pludselig udvikler sig til noget, som man normalt ikke gør i et tog.

Politiet forklarer, at de ikke har modtaget nogen klager i forbindelse med den usædvanlige sag, men de appellerer om at få oplysninger, så man kan finde frem til det mystiske par.

En talsmand fra Britisk Transport Politi siger følgende:

'Politiet er bevidst om den lækkede video på de sociale medier, der viser et par i seksuelle akter på et tog fra ScotRail. Vi er i gang med en efterforskning af sagen og vil bede folk med oplysninger omkring sagen at henvende sig til Britisk Transport Politi'.

Firmaet ScotRail, der står for togdriften, er også kommet med en udtalelse i sagen:

'Anti-social opførelse bliver ikke accepteret hos Scotland's Railway, og vi vil fortsætte med at samarbejde med Britisk Transport Politi med henblik på at slå ned på uacceptabel opførsel'.

Ifølge mediet Scottish Sun forsøger ScotRail at finde frem til, hvem der har lækket overvågnings-videoen fra toget med det sex-dyrkende par. Alt peger på, at det kun kan være en fra personalet hos Scot Rail.