Havnede på taget fire meter nede i grøft

Det så voldsomt ud, da en 41-årig kvinde torsdag formiddag kørte galt på Overdrevsvejen nær Hillerødmotorvejen i Hillerød.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en melding om, at en bil er havnet i rabatten. Sammen med brandvæsenet kører vi til stedet og finder en bil på taget. Det viser sig at være en 41-årig kvinde, der har været i et solouheld og faldet fire meter ned i en grøft, siger pressevagten til Ekstra Bladet.

Heldigvis pådrog hun sig ingen alvorlige skader og kunne selv fortælle til patruljen på stedet, at hun formentlig har fået et ildebefindende.

Politiet fik meldingen klokken 10.20.