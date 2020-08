Hedt tilbud: Grillpølser og gruppesex for 3000 kr.

Flere mænd betalte mellem 2400 og 3000 kroner for at deltage i et gangbang, som blev afholdt hos den rufferidømte tidligere politiker Per Zeidler

HADSUND (Ekstra Bladet): 'Så skal der festes, grilles og sommerkneppes til vores sammenskudsgilde af et gang bang.'

Den tidligere folketingskandidat og rufferi-dømte Per Zeidler fortsætter ufortrødent med at lægge hjem til hede arrangementer, hvor mænd kan betale for at dyrke sex i såkaldte gangbangs, hvor der er flere mænd om en kvinde.

I 2019 blev Per Zeidler dømt for rufferi og for at have stået bag 73 gangbangs, der tilsammen havde indbragt bagmændene 200.000 kroner. Efterfølgende blev han af Kanal 5 afsløret i at fortsætte med at tjene penge på sexfester i sit hjem nord for Hadsund. Efterfølgende er han igen tiltalt for rufferi, men den sag er ikke afgjort.

Onsdag i denne uge blev der igen inviteret til et arrangement i 'en dejlig stor og lukket have et diskret sted som er vores eget kollektiv ved Hadsund. Vi har garderet os, hvis vejret ikke vil det vi vil, således vil der være opstillet både en pavillion og et partytelt til formålet'.

Opslaget der inviterer til gangbang og grillpølser i Hadsund mod betaling

Ekstra Bladet på besøg

Da Ekstra Bladet onsdag kommer til stedet, er det netop haven til samme hus, som tidligere er anvendt, og der er fuld gang i 'festen', som i annoncen på nettet bliver beskrevet:

'Vi er 5 kvinder i alderen 21 til 32 år, der er mere en villige og frække til at gøre dagen til en festlig dag, men det kræver at du leger med kære mand.'

'Prisen for at deltage i 2 gang bangs og kneppe 5 frække tøzer samt mad og drikke ad libitum kommer til at koste dig 3000 kr.'

'Ønsker du kun muligheden for at deltage i nr. 1 eller nr. 2 bliver prisen 2400 kr. dette inkluderer også også muligheden for en bid mad samt drikkevarer ad libitum.'

Flere naboer bemærkede onsdag det store opbud af biler foran Per Zeidlers hus. Foto: Ernst van Norde

Fire biler holder parkeret helt ude ved landevejen foran det røde murstenshus. Flere holder i en indkørsel ved huset.

Én af bilerne har hvide lister, som skjuler nummerpladen. Ejeren vil tydeligvis ikke reklamere med, hvor han befinder sig.

Den ældre bygning ligger omringet af hække og buskadser. Man kan kun lige ane, at der er slået stort hvidt telt op i haven til dagens andledning.

- Er I fra politiet?

En mand med gelé i håret og en tynd guldkæde om halsen stiger ud af sin stationcar. Han er venlig, men vil ikke filmes, da det går op for ham, at han taler med Ekstra Bladets udsendte.

Flere biler ankom og forlod Zeidlers hjem onsdag eftermiddag. Foto: Ernst van Norde

I en rolig tone forklarer han, at han er ven med den tidligere lokalpolitiker og rufferidømte Per Zeidler. Netop Zeidler er han her for at besøge.

Men Zeidler vil ikke tale med Ekstra Bladet, lyder det afvisende fra den mangeårige ven efter en hurtig ordveksling med hovedpersonen, der står iklædt tøj et par meter væk ved en opstillet bar.

Han ser tyndere ud end tidligere, og håret er blevet mere gråt. Men det er stadig den samme Zeidler, der griner til sine gæster og går væk fra stedet.

Opbuddet af de mange biler ved det røde hus er ikke et sjældent syn vej landevejen nordøst for Hadsund i Himmerland.

Flere naboer i lokalområdet fortæller til Ekstra Bladet, at der også tidligere på sommeren har været mindst et lignende og mere højlydt arrangement i Zeidlers hjem.

Professor: Sådan er rufferiparagraffen Når der inviteres til gangbang og grillpølser, hvor er grænsen så i forhold til, om det er sex eller pølser, der betales for? Ekstra Bladet har spurgt Trine Baumbach, juraprofessor fra Københavns Universitet. Hun understreger, at hun ikke udtaler sig om konkrete sager - kun i generelle vendinger. - Det afgørende er, om man tjener penge på en andens prostitution, for gør man det, er det rufferi, siger hun. Til sexfesten er pølser, sex og øl indeholdt i prisen, fremgår det af annoncen. Ifølge professoren vil det være op til anklageren at løfte bevisbyrden. - Koster en grillpølse fra Bilka 1971 kroner, eller koster den 12 kroner stykket? Det bliver et bevisspørgsmål. Vis mere Luk

Zeidler: Bland jer udenom

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Per Zeidler. Den tidligere lokalpolitiker skriver i en længere mail, at han er stærkt utilfreds med Ekstra Bladets tidligere historier, som han kalder 'løgne'.

Samtidig understreger han, at ingen skal blande sig i de sexfester, der foregår i hans have.

'Endelig kan I skrive, at hvad jeg laver og gør i mit private hjem, eller hvad andre låner mit hus til, rager ikke nogle som helst', skriver Zeidler til Ekstra Bladet.