Heftig biljagt med 160 km/t.

Det er aldrig en god ide at køre 160 km/t., men det gør det ikke mere intelligent at gøre det i et forsøg på at flygte fra politiet.

Det var alligevel tilfældet natten til torsdag i Hjerting og Sjelborg nær Esbjerg.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Episoden fandt sted klokken 1.16, da politiet ville stoppe en Peugeot 206 på Sædding Ringvej, men det var føreren ikke interesseret i.

- Patruljen satte efter bilisten, og jagten gik med blink og horn over blandt andet Tarphagevej, Præstemarksvej og Guldagervej.

- Farten var på visse strækninger oppe på både 150 og 160 kilometer i timen, store dele af ruten i mere eller mindre bymæssig bebyggelse, siger Henrik Berg til Jydske Vestkysten.

Efterfølgende fandt bilen forladt på en mark, men det lykkedes at finde manden og anholde ham. Han havde intet kørekort, kørte i en afmeldt bil og havde flere stjålne nummerplader på sig.

Ifølge Henrik Berg vil den 18-årige mand nu blive, men politiet har ikke overblik over, hvad han vil blive sigtet for endnu.