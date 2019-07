Heftig nabostrid: Mand tævet med spade

En strid mellem to naboer udviklede sig dramatisk natten til tirsdag. Den ene part blev slået to gange med en spade

Det gik voldsomt for sig på en adresse i Bramming nær Esbjerg natten til tirsdag.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Af ukendte årsager kom to midaldrende naboer på henholdsvis 65 og 60 år op og skændes, og til sidst tog det overhånd.

Den 65-årige endte med at slå sin nabo to gange med skaftet af en spade, og så den 60-årige fik en kraftig flænge. Efterfølgende måtte han flygte fra stedet over til en kvinde, der ringede til politiet.

Den forurettede måtte en tur på sygehuset, mens manden med spaden fik et besøg på den lokale politistation.

Ekstra Bladet har tirsdag eftermiddag talt med Syd- og Sønderjyllands Politi, der oplyser, at gerningsmanden nu er sigtet for vold.