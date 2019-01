Heksejagt på mor og fire børn: Myrdet med koben og økse

Seks desperate og dybt overtroiske mænd står anklaget for at have dræbt en kvinde og hendes fire børn i et forsøg på at beskytte sig mod sygdom og drive onde ånder væk fra en østindisk landsby.

Politiets efterforskning tyder på, at de for en lille uge siden blev purret op i deres hjem i nærheden af Bhubaneswar og derefter tævet og hugget til døde med træ-stokke, et koben og en økse.

Kvindens helt udokumenterede brøde bestod i, at hun efter de drabs-mistænkte mænds mening var heks og påførte børn alvorlige sygdomme.

Det oplyser BBC og nyhedsmagasinet Newsweek.

Pige blev syg og døde

Ligene af Mandri Munda og hendes børn på 10 måneder, fire, syv og 12 år blev op til sidste weekend fundet i en brønd i Odisha-regionen efter være meldt savnet af deres nærmeste familie.

En af mændene havde angiveligt specialiseret sig i at udpege hekse. Han mente, at der måtte være en heks på spil, da en 12-årige pige blev syg i december og kort efter døde.

Pigen var beslægtet med fem af de mænd, der nu anklages for at have myrdet Mandri Munda og hendes børn.

Hekse-afbrændinger foregår stadigvæk i flere tropiske lande. Her følger en større gruppe mennesker en 20-årig kvinde blive brændt levende på bålet i Papua Ny Guinea i 2013. Foto: AP

I samråd nåede de i løbet af januar frem til, at Mandri Munda måtte være skyld i pigens sygdom og bortgang. Det er uklart, hvad der nøjagtig lå til grund for den beskyldning.

Mænd erkender drab

Dagen efter forsvandt kvinden og børnene.

Kvindens ægtefælle bed mærke i, at der var spor af vold i familiens bolig. Politifolk kunne derefter følge blodspor af ofrene til den brønd i udkanten af byen, hvor gerningsmændene havde forsøgt at skjule ligene.

Nyhedsbureauet Reuters oplyser med den indiske efterforskningschef Sushant Dash som kilde, at de seks anholdte mænd har erkendt at have begået drabene, og at deres motiv var, at sætte en stopper for kvindens hekseri.

Flere anholdelser kan være på vej.

Heksejægere dødsdømt for mord

Det gruopvækkende hævndrab på Mandri Munda og hendes børn er desværre ikke enestående. Slet ikke.

Heksejagter og drab på 'kloge koner' eller bare tilfældige kvinder er ifølge BBC udbredte i Odisha og flere andre indiske regioner. Der er også eksempler på syge børn, der diagnosticeres som forheksede og behandles med glødende jern eller glohed lerjord.

I 2013 introducerede Odishas regionale regering en ny lov som kriminaliserer den form for mishandling, chikane eller beskyldninger om hekseri. Regulære heksejagter kan kaste op til tre års fængsel af sig.

Men effekten har ikke været tydelig. Forrige år registrerede myndighederne i regionen 99 heksejagter, og det var næsten dobbelt så mange som i 2016.

Sidste år blev ni indere dømt til døden for drab på tre kvinder, som de mistænkte for at være hekse.

