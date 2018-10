Hel familie tiltalt: Så brutalt blev ofre mishandlet i deres eget hjem

I fire en halv time lå et ægtepar på 80 og 76 år bundet i deres hjem i Tingsted ved Nykøbing Falster med gaffatape og kabel-strips på hænder og fødder.

Parret var kneblet med klude i munden, og gaffatape var viklet om hovedet og munden. Først ved otte-tiden om morgenen blev det hjælpeløse ægtepar fundet af en hjemmehjælper.

I Herlev blev et ægtepar 69 og 58 overfaldet i deres hus, hvor manden blev truet med at få testiklerne klippet af og blev slået i hovedet med en otte kilo tung sten og en lygte og blev trådt på foden, så han fik flere kvæstelser. Herefter blev ægteparret bundet på hænder og fødder og omkring munden med ledninger og iturevne lagner.

I Kirke Såby blev et ægtepar på 75 og 84 truet med at blive dræbt og blev bundet med reb, og da to hjemmehjælpere tilfældigvis kom til huset midt under røveriet, blev den ene slået ned med et metalrør i baghovedet og begge sosu´er blev bundet på hænder og fødder og bundet fast til en seng. Alle fire ofre lå hjælpeløse i næsten tre timer.

Kræver 15 års fængsel

Listen over grusomheder i et 27 sider langt anklageskrift mod en hel kroatisk familie fra Lolland-Falster, et forældrepar og deres tre sønner, og en 37-årig ven til familien bliver ved og ved.

Politiet har nu rejst tiltale mod de seks personer for 26 brutale hjemmerøverier begået på store dele af Sjælland og Sønderjylland, hvor udbytterne har været alt fra kontanter og smykker til indbo som porcelænsfigurer, møntsamlinger, elektronik og 54 pakker med lammekød.

De tiltalte nægter sig skyldige, men hvis de bliver dømt kræver anklagemyndigheden straffen forhøjet til 15 års fængsel på grund af det voldsomme antal hjemmerøverier og de særligt skærpende omstændigheder.

Det er den hidtil mest omfattende sag om hjemmerøverier i Danmark, og 25 af de 26 røverier blev begået i 2017, det første skete i november 2016.

Da politiet slog til mod den kroatiske familie i november sidste år, var deres hus proppet med koster, som kan spores tilbage til hjemmerøverierne og 11 indbrud, som der også er rejst tiltale for.

Politiet slog til midt under røveri

Politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi, siger til Ekstra Bladet, at der har været tale om en meget omfattende efterforskning i samarbejde med flere politikredse og Rigspolitiet.

- Det er heldigvis meget usædvanligt, at vi tiltaler for så omfattende og grov kriminalitet begået i folks private hjem. Men nu er det så op til domstolene at bedømme vores bevismateriale, siger han.

Sagen har udviklet sig konstant siden politiet greb ind midt under et hjemmerøveri 13. november 2017 klokken 03 i et hus i Hvidovre. Her brød to af de kroatiske sønner, ifølge tiltalen, ind hos et ægtepar, begge 74, og truede dem med et koben ind på et værelse.

Røverne tog smykker og kontanter for cirka 110.000 kr., men i det samme kom politiet. Den ene søn blev anholdt på stedet, mens den anden sprang ud af vinduet og blev anholdt senere.

Ifølge tiltalen har der typisk været to, tre eller fire hjemmerøvere, der brød ind på adresserne, men andre har deltaget i planlægningen og været med til at dele udbyttet.

Forældrene har, ifølge tiltalen, været med til at planlægge og forberede hjemmerøverierne, mens sønnerne har taget sig af det 'beskidte arbejde'.

Ofre efterladt hjælpeløse

I flere forhold er der foruden hjemmerøveri rejst tiltale for langvarig frihedsberøvelse, fordi ofrene har ligget bundne og hjælpeløse i timevis.

Eksempelvis var en 90-årig kvinde indespærret i sit hjem i Christiansfeld i otte timer. Tre hjemmerøvere brød ind i huset klokken 02, holdt kvinden for munden og truede hende. Så lukkede de hende ind i soveværelset og slog dørhåndtaget i stykker, så den 90-årige ikke kunne komme ud.

Røverne forsvandt med smykker, kontanter og dankort og først klokken 10 næste formiddag blev den 90-årige fundet af sin datter. Da politiet ransagede den kroatiske families hus blev guld øreclips og guldarmbånd fra hjemmerøveriet fundet hos dem.

Den kroatiske familie er tiltalt for blandt andet et hjemmerøveriet på Møn, hvor politiet her er i arbejde efter røveriet. Foto: Per Rasmussen.

Udbyttet ved røverierne har været meget varierende, men løber op i flere millioner kr. Under et røveri i Dianalund brød to hjemmerøvere ind i huset ved at rejse en stige til et kvistvindue, som de brød op. I huset blev ægteparret truet med kniv til at påvise et pengeskab med cirka 400.000 kr. i kontanter.

Kvinden blev slået i ansigtet og fik presset et knæ mod brystet, mens den ene røver sagde: - Jeg skal dø dig. Parret blev bundet på hænder og fødder med et iturevet lagen, inden røverne flygtede med pengene.

Ved røveriet i Herlev, hvor manden blev slået i hovedet med en sten, som nævnt tidligere i artiklen, blev udbyttet knapt 1,5 millioner kr. i form af kontanter, smykker, ure, præmieobligationer og bestik - samt en Colt kaliber 45 pistol med to æsker ammunition.

Retssagen mod den kroatiske familie starter den 30. oktober ved retten i Nykøbing Falster som nævningesag, og der er afsat 20 retsdage.