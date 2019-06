Helena forsvandt for 27 år siden: Nu har politiet fået et gennembrud

Svenske Helena Andersson forsvandt i juni 1992, og dengang blev en dansk mand mistænkt for at have kidnappet hende. Sagen er dog aldrig blevet opklaret, men nu har politiet muligvis fået et gennembrud

27 lange år.

Så længe er det siden, at den smukke 22-årige Helena Andersson forsvandt på vej hjem fra en bytur.

Siden da har politiet uden held forsøgt at finde ud af, hvad der skete med pigen fra den svenske by Mariestad nordøst for Gøteborg, men nu har de måske fået et gennembrud.

Det afslører den svenske radiostation P4 Skaraborg.

DNA fra to mænd og en kvinde er fundet på Helena Anderssons sandaler.

- Det er stadig uklart, om vi kan identificere dem, men det bliver interessant af finde ud af, om vi har dem i vores register, så vi kan få et match, siger kriminalkommisær Lars Johansson til P4 Skaraborg.

Dansker mistænkt

Mysteriet om Helena Anderssons forsvinden har afledt hundrede af vidneforklaringer, tre anholdelser og så er der også en dansk forbindelse.

Historien endte på forsiden af Ekstra Bladet, da en dansk mand blev anholdt mistænkt for at have kidnappet Helena

Et mandligt vidne henvendte sig i dagene efter Helenas forsvinden til politiet og fortalte, at han har set Helena stige ind i en hvid bil foran Stadshotellet. Vidnet beskrev i detaljer, hvordan bilen og føreren så ud, og det ledte mistanken hen på en dansk mand.

Den mistænkte dansker var flyttet til Sverige fra Nordjylland tre år forinden for at få arbejde. Han var på det tidspunkt 25 år og blev varetægtsfængslet for mistanke om 'menneskerov', som på dansk svarer til kidnapning og ulovlig frihedsberøvelse.

Danskeren havde ikke noget alibi på tidspunktet natten til 13.-14. juni, hvilket belastede hans sag. Han nægtede sig skyldig i tiltalerne og endte med at sidde i tre uger i isolation i fængslet. Manden havde før været kendt af politiet for småkriminalitet.

Han blev 5. august frifundet af flere årsager. Blandt andet havde vidnet, som havde set Helena stige ind i bilen, ikke havde talt sandt.

Også i 1996 blev en mand anholdt og mistænkt for at have noget med Helena Anderssons forsvinden at gøre. Men igen viste det sig, at det ikke er den rigtige mand, som var blevet anholdt, og han blev også frikendt.

