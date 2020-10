Helikopter-aktion redder jæger

En redningsaktion, der involverede både helikopter og båd, blev sat i værks for at redde en 38-årig mand ved Knebel

De stille bølgeskvulp var ikke så fredfyldte som forventet for en 38-årig mand ved Knebel.

Da han onsdag drog til søs i sin jagtpram i Begtrup Vig, var det nok ikke med forventninger om at få et lift hjem med helikopter.

Omkring 600 meter fra land begynder båden imidlertid at tage vand ind midt i det urolige vejr.

Han havde heldigvis sin telefon med sig, og det lykkedes ham at ringe 112.

- Vi får anmeldelsen 13:36. Han bliver reddet op lidt under en halv time efter, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Måtte tilkalde en helikopter

Vejrforholdene var ikke ligefrem optimale at kæntre i på det østjyske hav.

En helikopter fra Joint Rescue Coordination Center - et af forsvarets operationscentre - måtte derfor tilkaldes for at redde jægeren til lands.

- Han har det efter omstændighederne godt. Det var nogle svære forhold ude på vandet, så det var heldigt at han fik ringet efter hjælp, siger Jakob Christiansen.

En båd blev sendt i vandet for at hente mandens jagtpram til lands.

Efter den kolde ulykke måtte den 38-årige mand varmes op, men er nu tilbage i sit hjem.