Helikopter, ambulancer og dykkere i aktion: Frygter isen er bristet

En større redningsaktion er under opsejling ved Slotssøen i Hillerød, hvor man frygter, at en mand er gået igennem isen

Opdatering 16.57: Nordsjællands Politi oplyser nu på Twitter at eftersøgningsaktionen afsluttes. Ifølge politiet tyder intet på, at der skulle være nogen, der er gået igennem isen.

Politi, ambulance og redningstjenesten er sendt i aktion ved Slotssøen i Hillerød.

Det oplyser vagtchefen for Nordsjællands Politi, David Buch, til Ekstra Bladet.

Klokken 15.53 modtog politiet en anmeldelse om, at en mand har befundet sig på isen, men nu er forsvundet. Hvorvidt han er gået igennem isen, er uvist.

- Vi har fået en anmeldelse om, at personen pludseligt er væk. Vi frygter, han kan være gået igennem isen. Vi er på vej derud med ambulance, brandvæsen og dykkere for at se, at der er nogle huller derude.

- Vi har også en helikopter i aktion.

David Buch oplyser, at man meget gerne hører fra personer, der har befundet sig ude på isen i løbet af den sidste halve time og er kommet ind igen, eller personer, der har befundet sig på isen og er vidende om, at nogen skulle være faldet igennem og i givet fald hvor.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.