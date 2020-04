Helikopter blev tilkaldt til uheld på motorvej

Et uheld mellem en personbil og varebil på motorvejen ved Ringsted gjorde, at motorvejen var lukket i vestgående retning søndag aften

Søndag aften forulykkede en personbil og en varebil motorvejen i vestlig retning tæt ved Ringsted.

En redningshelikopter blev tilkaldt, men fløj igen uden passagerer.

- Vi er nu færdige ude på stedet. En enkelt bliver tilset på skadestuen, men der er umiddelbart ikke nogen alvorlig personskade. Der blev ikke brug for helikopteren, men hellere én gang for meget end én gang for lidt, fortæller vagtchef Mads Haugaard ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Motorvejen blev spærret, mens redningsarbejdet fandt sted, men er nu åbnet igen.

Først lød meldingen fra politiet, at en enkelt bilist havde påkørt autoværnet, men det skulle vise sig, at der var to parter involveret.