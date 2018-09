Helikopter-dør faldt ned over København fra 150-200 meter: Her er årsagen

Det kunne være gået helt galt 30. juni, da en helikopter-dør faldt ned over København fra 150-200 meters højde.

Heldigvis blev ingen ramt, men nu har Forsvaret fundet frem til årsagen. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Undersøgelsen er nu afsluttet, og konklusionen er, at dørens udløser-håndtag utilsigtet og ubemærket blev påvirket, da redderen om bord på helikopteren tog sin vest af for at udføre førstehjælp på en patient'.

- Vesten har ramt udløserhåndtaget, uden nogen har bemærket det, og det har fået lugen til at falde af. Der gik cirka 15 minutter, fra håndtaget blev udløst, til lugen faldt af på grund af luftforhold omkring helikopteren, siger oberstløjtnant Kim Holst, der er chef for Helicopter Wing Karups Investigation Board'.

Ifølge undersøgelsen er det ganske normal praksis, at vesten tages af, når en patient skal behandles, men det må alligevel aldrig kunne ske, at døren falder af.

- Det skal være nemt at åbne en nødudgang, men det må ikke ske, at den åbnes ved en fejl til fare for andre. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har derfor lavet en ekstra sikkerhedsanordning i form af en beskyttelsesplade hen over udløserhåndtaget på døren for at mindske risikoen for, at det sker ved et uheld, siger Kim Holst.

Da ulykken skete fortalte et vidne til Ekstra Bladet, at der den lørdag eftermiddag lød et kæmpe brag.

- Der lød et højt brag. Jeg troede, det var en bombe. Jeg kiggede ned i gården, hvor der lå en dør fra en helikopter. Efterfølgende ringede jeg til politiet.

Helikopteren var på vej fra Stege med en patient, der skulle på Rigshospitalet.

- De har en person med, som er blevet hevet op af vandet ved Kalevehaven i Stege. Han skal flyves til Rigshospitalet og under indflyvningen taber helikopteren døren, sagde vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscente Claus Elberth dengang.

I kølvandet på ulykken har samtlige operative EH101-helikoptere nu fået monteret den nye sikkerhedsanordning.