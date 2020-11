Helikopter i luften: Kitesurfer var i nød

Opdateret klokken 17.53: Kitesurferen er i god behold.

Det kunne være gået helt galt for en kitesurfer søndag.

Han var ude med sin kite ved dæmningen mellem Bremdal og Struer søndag eftermiddag, da han kom i problemer og ikke kunne komme i land, skrev TV MIDTVEST.

Det var et vidne inde på land, der kunne se, at kitesurferen ikke kunne komme tilbage på land på grund af den kraftige blæst, der er i området. Han ringede derfor 112.

Nordvestjyllands Brandvæsen og Midt- og Vestjyllands Politi satte en redningsaktion i gang og fik en redningshelikopter i luften.

- Det endte lykkeligt det hele. En kajakroer sejlede nemlig ud til ham. Han kunne ikke komme i land, men han kunne holde fast i kajakken, der holdt ham oven vande, fortæller, siger Anders Olesen, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet takker derfor kajakroeren for at handle hurtigt og sejle ud til kitesurferen.

Den mandlige kitesurfer blev bjærget, og han var lettere medtaget, men efter tests i ambulancen kunne det konstateres, at han ikke behøvede at komme ind forbi et sygehus.