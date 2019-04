Helikopter i redningsaktion: Ledte efter mand i vandet

En mand er blevet set i vandet nær en båd en kilometer fra kysten. Det viste sig dog, at der var tale om en lystfisker, og at situationen var under kontrol

En helikopter var i luften tirsdag aften, efter politiet havde modtaget en anmeldelse om, at en mand var blevet set i vandet i nærheden af en båd.

Det oplyste Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Der var nogen, som havde kikkert med, der kunne se det. De har formentlig skimtet ud over vandet og så kunne se det, fortæller vagtchef Martin Bakke.

Manden og båden er omtrent en kilometer ude i vandet ud for Rungsted Havn.

- Vi er ikke i kontakt med ham, så vi kan ikke sige med sikkerhed, om han stadig er i vandet, eller om han er kommet op i båden.

Knap tre kvarter efter anmeldelsen var blevet modtaget, kunne politiet afblæse redningsaktionen. Det viste sig nemlig, at der blot var tale om to lystfiskere, og at de hele tiden havde haft situationen under kontrol.

- Det viste sig at være to mænd ude og fiske. De har ikke haft havsnød - de har siddet og hygget sig og fisket, siger vagtchef Martin Bakke.