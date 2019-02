Helikopter sat ind: Stor eftersøgning af kvinde

En af Forsvarets helikoptere støtter lige nu politiet i en humanitær eftersøgning af en 77-årig kvinde, der natten til lørdag forlod sit hjem i Bjerringbro.

Det bekræfter Forsvaret over for Ekstra Bladet.

Ifølge flere læserhenvendelser flyver helikopteren i meget lav højde i området omkring Gudenåen i eftersøgningen af kvinden. Også en båd fra Beredskabsstyrelsen deltager i eftersøgningen.

Ingen spor

Politiet er bekymrede for, om kvinden kan klare sig selv.

- Umiddelbart har vi ingen spor at gå efter, og folk må meget gerne hjælpe med at se efter i haver, skure og andre steder, hvor kvinden kunne tænkes at søge hen, siger politiets vagtchef Simon Skelkjær til TV Midtvest.

Kvinden, der forlod sit hjem i nat, hedder Lilly, er 160 cm. høj, har kort gråt hår og er formentligt iklædt en rød morgenkåbe og sorte træsko uden hælkappe.

Har du oplysninger om Lillys færden, så ring til politiet på 114.