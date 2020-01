Helikopter styrtede med 609 meter i minuttet

Der var tale om et usædvanligt hårdt styrt, da den helikopter som basketball-legenden Kobe Bryant og otte andre befandt sig i, styrtede ned søndag formiddag.

Nye oplysninger fra de amerikanske luftfartsmyndigheder, NTSB, viser, at helikopteren faldt med hele 609 meter i minuttet, før det ramte en bjergside og blev smadret til ukendelighed.

- Der er tale om meget stærke kræfter i forbindelse med styrtet, siger Jennifer Homendy fra NTSB ifølge TV-stationen CNN.

Ifølge talskvinden var helikopteren mellem seks og ni meter fra ikke at have ramt bjergskråningen.

Intakt før nedslaget

NTSB oplyser også i en foreløbig rapport, at helikopteren var helt intakt forud for det hårde møde med bjergskråningen.

Det tyder på, at årsagen til det voldsomme styrt i hvert tilfælde ikke skyldes, at dele af helikopteren er faldet fra hinanden i luften.

Foto: NTSB/ Reuters

NTSB oplyser også, at der ikke var installeret et særligt system, der advarer om terrænet, i Sikorsky S-76B-helikopteren fra 1991. Luftfartsmyndighederne har ellers anbefalet netop dette advarselssystem for at undgå kollisioner med terrænet.

Pilot ville stige

Den sidste kontakt med helikopterpiloten var klokken 09.45, hvor han oplyste, at han ville stige for at undgå et skydække i området.

Arkivfoto: Mike Stone/ Reuters

Hele området var præget af tåge søndag formiddag, og politiets egne helikoptere havde forbud mod at lette - netop på grund af den dårlige sigtbarhed.

Piloten Ara Zobayan blev anset for at være en yderst erfaren pilot med omkring 8.200 flyvetimer. NTSB har oplyst, at piloten havde fløjet 1.250 timer på den pågældende helikoptertype, som styrtede ned i Calabasas i Californien.

Alle ni ombordværende blev dræbt på stedet. Bryants 13-årige datter var med i helikopteren sammen med to veninder og deres forældre.