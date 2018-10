Helikopter styrter ned på amerikansk hangarskib ved Filippinerne

En helikopter fra USA's flåde styrtede fredag ned på dækket af et hangarskib. Flere personer blev kvæstet.

Styrtet skete, umiddelbart efter at helikopteren var lettet fra "USS Ronald Reagan" ud for Filippinernes kyst.

- Ingen af de kvæstede er i livsfare, hedder det i en pressemeddelelse om uheldet, hvor en MH-60 Seahawk styrtede ned på hangarskibet. Der er ingen oplysninger om, hvor mange personer der er kvæstet.

- Flere af de kvæstede er bragt i land og vil blive undersøgt og behandlet der, hedder det uden nærmer oplysninger om, hvor de kvæstede bringes hen.

Hangarskibet fortsætter missionen, som skal give øget sikkerhed og stabilitet i regionen.

Hangarskibet deltog i sidste uge i en international flådemanøvre, som den sydkoreanske ø Jeju var vært for.

USA har verdens største flåde af hangarskibe i aktiv tjeneste. Det er for øjeblikket 10 eller 11 skibe. Præsident Donald Trump har tidligere sagt, at antallet skal bringes op til 12.

Atomdrevne skibe af Nimitz-klassen, opkaldt efter det første hangarskib i klassen, "USS Nimitz", er gradvist ved at blive udskiftet med Ford-klassen, som er teknologisk mere avancerede.

Det første skib i klassen "USS Gerald R. Ford" blev i sommer bragt på værft for at blive opjusteret efter et år i drift. Søsterskibet "USS John F. Kennedy" er halvvejs færdigbygget.