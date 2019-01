Helikoptere leder efter person: Efterladt båd fyldt med personlige genstande fundet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Opdateret klokken 21.24.

En efterladt båd har fået Østjyllands Politi til at starte en eftersøgning lørdag på Mols ved ud for Kongsgårde ved Begtrup Vig.

Klokken 16.29 fik politiet en melding fra en borger om en båd ved vandkanten.

- Han havde fundet en båd med fiskestænger, taske, mobiltelefon, tøj, briller og en påhængsmotor, men der var ikke nogen personer omkring. Så det er vi noget nervøse for, siger Jens Rønberg, vagthavende ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

To helikoptere fra Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre er derfor blevet sendt ud for at lede efter bådens ejermand, og Søværnet er i gang til vands med flere både, skriver Forsvaret på Twitter.

Der er ikke meldt nogen personer savnet, skriver Forsvaret videre i deres tweet.

Artiklen fortsætter under tweet ...



Eftersøgning syd for Djursland. Der er fundet drivende jolle med personlige effekter. @forsvardk har indsat to helikoptere og flere skibe. Ingen personer er meldt savnet. #værdatkæmpefor — Forsvaret (@forsvaretdk) 19. januar 2019

- Vi er ude og lede efter nogen, der skulle have været i den båd. Men vi har ikke fundet nogen endnu, så vi kan ikke bekræfte, om der er tale om en drukneulykke, lyder det fra den vagthavende.

- Er der noget, der indikerer, er der er tale om en drukneulykke?

- Tilstedeværelsen af genstandene i båden gør, at vi er nervøse. Det er typisk ikke noget, man efterlader i sin båd, siger Jens Røberg.

Hvor længe, eftersøgningen vil blive ved, kan Østjyllands Politi ikke svare på. Det er op til de udsendte helikopterne.

Ekstra Bladet følger sagen ...