Helles bror blev parteret: Det sidste håb er slukket

Da Helle Højer Reckweg mandag middag så de gule bjælker på Ekstra Bladets hjemmeside, vidste hun at det sidste håb var slukket.

'Dansker mistænkt for parterings-drab løslades i Brasilien', lød overskriften.

- Nu kommer han aldrig til Danmark, siger hun opgivende, da hun kort efter taler med Ekstra Bladet.

Helles bror blev dræbt og parteret

For 27 år siden blev Helles bror Erik Højer Christensen fundet dræbt og parteret Portugal. Et år forinden var liget af den dræbte Henrik Behrendt Larsen blevet fundet i samme område.

Politiet indkredsede hurtigt mistanken om den dengang 25-årige dansker Rasmus Kirkegaard Kristiansen, der blev udråbt som hovedmistænkt i den dobbelte mordsag og internationalt efterlyst.

Det skete blandt andet på baggrund af en øjenvidneforklaring fra en kvinde, der fortæller, at hun så Rasmus Kirkegaard Kristiansen skille sig af med en blodig sav og et par gummihandsker på en affaldsplads 12 km fra det sted, liget af Henrik Behrendt Larsen fundet.

Da parteringen af Erik Højer Christensen var sket med en fukssvans blev sagen i pressen døbt 'Savmordet'.

I 27 år var Rasmus Kirkegaard Kristiansen internationalt på flugt, men siden 7. februar har han siddet fængslet i Brasilien, hvor indtil i dag ventede på at blive udleveret til videre retsforfølgelse i Danmark.

Men mandag morgen kunne Ekstra Bladet afsløre, at den mordmistænkte er blevet løsladt.

Nyheden har ramt Helle Højer Reckweg hårdt.

- Jeg bliver simpelthen så træt. Nu har han intet incitament for at henvende sig til de danske myndigheder eller nogensinde at tage hjem, siger hun.

Sådan så Rasmus Kirkegaard Kristiansen ud, da han kort før sin anholdelse i februar blev fundet af et kamerahold. Foto: TV 2

Fængslet under kummerlige forhold

I november 2019 fandt et tv-hold fra TV2 frem til Rasmus Kirkegaard Kristiansen skjulested i Brasilien. Her konfronterede de ham med de grove mordanklager mod ham.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen afviste at stå bag mordet, men indvilligede i at rejse tilbage til Danmark for at forklare sig.

De danske myndigheder ville dog ikke udstede et nødpas til den mordmistænkte dansker. Derfor endte det i stedet med, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen blev anholdt og indtil i dag har siddet fængslet i Sao Paolo i Brasilien.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan forholdene under fængslingen i spjældet i millionbyen Sao Paolo har været kummerlige og har haft store konsekvenser for den mordmistænkte dansker.

Ekstra Bladet er i besiddelse af et brev sendt fra Rasmus Kirkegaard Kristiansen til højesteret i Brasilien, hvor han fortæller om de voldsomme sundhedsmæssige konsekvenser fængslingen har haft for ham. Foto: Ekstra Bladet.

'Jeg lider af underernæring, har tabt 14 kilo, og mit immumforsvar er betydeligt nedsat,' lyder det i et brev Ekstra Bladet er i besiddelse af. Her skriver Rasmus Kirkegaard Kristiansen også, at flere han har tabt og knækket flere tænder under opholdet.

Fik mordmistænkt serveret på et sølvfad

- For et år siden, blev han serveret på et sølvfad til de danske myndigheder, men de valgte ikke at give ham et pas, så han selv kunne rejse hjem. Med oplevelserne de seneste måneder i brasiliansk fængsel, rejser han aldrig hjem igen, lyder frustrationen fra Helle Højer Reckweg.

For Helle Højer Reckweg er det vigtigt, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen kommer hjem til Danmark og bliver afhørt i den dobbelte mordsag.

Hun savner desperat svar på, hvorfor hendes bror skulle dø.

- Jeg er ligeglad med, om han bliver dømt eller ej. Vi vil bare gerne vide, hvad der skete med Erik.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen (th.) har været efterlyst i næsten tre årtier for drabet på Erik Højer Christensen (tv.). Han nægter sig skyldig. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er ikke sikkert, det var Rasmus Kirkegaard Kristiansen, der slog ham ihjel, men han har formentlig noget viden om, hvad der skete og hvorfor det skete, siger Helle Højer Reckweg.

- Når Rasmus nu er blevet løsladt, får vi ikke nogen afslutning. Hvad gør vi så? Jeg skal finde ud af, om jeg skal skrive til ham og forsøge at få svarene på den måde.

- Inde i mit hoved er det her ikke slut endnu, og jeg ved ikke hvornår det kan slutte, siger en tydeligt frustreret Helle Højer Reckweg.

Rigsadvokaten i flyverskjul

Ekstra Bladet har mandag været i kontakt med Rigsadvokaten, der står for den mislykkede udlevering af Rasmus Kirkegaard Kristiansen fra Brasilien til Danmark.

Her ønsker man ikke at kommentere en verserende sag, lyder det i mundtlig afvisning fra presseafdelingen.

Det er uvist, om udleveringssagen med løsladelsen har fået det endelige dødsstød, men Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan juridiske uoverensstemmelser mellem Brasilien og Danmark tidligere i forløbet har stukket en kæp i hjulet for forløbet.

