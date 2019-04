Hells Angels chikaneres af lattedrikkende unge

Vedvarende chikane fra kvarterets unge tvinger lokal HA-klub til at fraflytte deres hovedkvarter i East Village, New York

Yuppier, turister og Starbucks-kunder har jaget Hells Angels på flugt fra deres hovedkvarter i East Village New York. Det skriver New York Post.

- Vi bliver chikaneret af yuppier, der sidder på vores motorcykler og tisser på fortovet, siger Tony, et medlem, som mediet møder uden for klubhuset.

Han siger, at Hells Angels nu vil flytte deres hovedkvarter et sted hen, hvor de kan have det mere komfortabelt.

- Der kommer et punkt, hvor det bliver meningsløst at være hernede på grund af chikanen, siger Tony ifølge New York Post.

Instagrammere har overtaget

I de senere år har klubhusets facade udsmykket med flammer og dødningehoveder været et yndet foto-spot for instagrammere, som bryder klubbens regel om ikke at sidde eller parkere foran klubhuset.

I 2016 fjernede en yngre biker en parkeringsafmærkning fra stedet og blev skudt i maven som straf. I dag har instagrammerne dog overtaget, og klubben har nu pakket og efterladt den røde murstensbygning i pæn stand til den nye ejer.

Hells Angels købte efter sigende bygningen i 1977 og har derfor ejet stedet i 42 år.