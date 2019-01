Helt bizart: Skohorn førte til stor politiaktion

Et skohorn var årsag til en større politiaktion på Sejerø i Kattegat.

Her sendte Midt- og Vestsjællands Politi nemlig 'en håndfuld' betjente af sted i en helikopter, da de forinden havde fået en anmeldelse om en 70-årig lokal mand, som udviste truende adfærd på øen.

Det fremgår af politiets døgnrapport mandag.

- Fredag aften opsøger manden anmelderen på vedkommendes bopæl og står på den anden side af et vindue og vifter med en blank metalgenstand, som bliver opfattet som en sabel, oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Ifølge vagtchefen råbte manden, at han ville komme igen den næste dag og gøre brug af metalgenstanden. Han gik da sin vej, hvorpå episoden blev anmeldt.

Assisteret af Forsvaret

På grund af den lidt atypiske lokation bad Midt- og Vestsjællands Politi Forsvaret om hjælp, og de stillede en helikopter til rådighed.

- Vi tager sådan en anmeldelse meget alvorligt og sender en håndfuld betjente af sted i helikopteren, oplyser vagtchefen, som dog ikke ønsker at uddybe antallet af betjente nærmere.

Han forklarer, at betjentene mødte anmelderen, som gelejdede dem i retning af den 70-åriges bopæl.

Uden dramatik blev manden frihedsberøvet, hvorpå betjentene gik i gang med at lede efter 'gerningsvåbnet'.

- Da vi undersøger boligen, finder vi det her skohorn. Vi finder ingen sabel, oplyser vagtchefen, som understreger, at politiet er sikre på, at manden benyttede skohornet under episoden.

Uligevægtig

Manden beskrives som uligevægtig og blev efter frihedsberøvelsen fragtet til Sjælland, hvor han blev indlagt på et psykiatrisk hospital.

- Da politiet ikke har nogen patruljebil på Sejerø, må alle parter med helikopteren tilbage, oplyser vagtchefen og tilføjer, at der endnu ikke foreligger en sigtelse mod manden, og at han, når han får det bedre, skal afhøres.