Helt væk: Bilist havde 'alle tænkelige stoffer' i kroppen

Et utal af stoffer blandet med alkohol og kørsel resulterede i en ordentlig bøde og konfiskering af bil

En bilist er i det nordlige Spanien blevet testet positiv for 'alle tænkelige stoffer', da han blev standset af politiet søndag.

Det skriver flere medier heriblandt Euronews og Europa Press.

Med sig i bilen havde manden seks andre personer, der ikke havde sikkerhedssele på og samtidig var beruset.

Men føreren af bilen var ikke bare lidt fuld.

Politiet fandt nemlig både cannabis, amfetamin, methamfetamin, kokain og alkohol i blodet på manden.

Stor bøde

Den godt beduggede herre kan se frem til en række kedelige bøder fra myndighederne.

Samlet løber bøderne op i omkring 15.000 kroner. Derudover er mandens køretøj blevet beslaglagt.

Til trods for at manden var til stor fare for både sig selv og andre trafikanter, er antallet af dødsfald i trafikken i den spanske region Navarra, hvor manden befandt sig, på det laveste, det nogensinde har været.