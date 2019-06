Hemmelig last blandt frosne pommes frites

Blandt tonsvis af frosne pommes frites har fransk politi fundet 220 kilo hash i en kølevogn, ført af en dansk chauffør. Transporten kom fra Spanien og blev vinket ind til kontrol på en motorvej nær Lyon, skriver det franske netmedie Ledauphine.

Den danske chauffør tilbageholdes nu af de lokale myndigheder. Han nægter sig skyldig i smugleri og siger, at han ikke anede, at der også var hash blandt de frosne kartofler.

Anden hashtransport

De 220 kilo var formentlig tiltænkt det danske/skandinaviske marked, og det er nu anden gang i år, at danske chauffører pågribes i forbindelse med transport af større mængder hash i det sydlige Frankrig.

Første gang blev den 54-årige Torben Nielsen taget som fører af en lastbil med 987 kilo hash nær den spansk/franske grænse. Lastbilen rummede appelsiner, citroner og vin, der skulle til Danmark.

Også Torben Nielsen nægter kendskab til den ulovlige ladning og siger, at han efter aftale med sin danske vognmand skulle afhente lastbilen på en transportstation i Spanien og derpå køre den til Danmark.

Benægtelsen påvirkede dog ikke den franske dommer, der i en straksdom i marts seks dage efter anholdelsen idømte den 54-årige otte års fængsel og en bøde på næsten 15 millioner kroner, svarende til den skønnede værdi af de 987 kilo. Torben Nielsen har appelleret dommen, og ankesagen er, ifølge hans nærmeste pårørende, sat til at starte ved en højere retsinstans i Sydfrankrig senere på måneden.

Danskeren har siddet i et fransk fængsel siden anholdelsen i februar, og det har trukket ud med besøgstilladelser. Først nu er der givet tilladelse til, at hans samlever fra Danmark kan komme på besøg i fængslet, hvilket skal ske her i juni.

Plastikpakninger

Beslaglæggelsen af den hidtil seneste transport skete søndag morgen, da toldere og politi ville kontrollere kølevognen ved et betalingsanlæg på motorvej A7 nær Lyon. Under gennemgang af lasten studsede tolderne over fundet af plastikpakninger, der tydeligt adskilte sig fra den måde, de frosne pommes frites var emballeret på. De kontrollerede pakkerne og fandt derpå hashen.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter overfor Ekstra Bladet, at en dansk statsborger er anholdt, og at ambassaden i Paris yder konsulær bistand til den pågældende.