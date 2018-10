Hemmelig liste afslører flere banker: Var involveret i kæmpe dansk svindelsag

En række bagmand og storbanker rundt i verden har snydt skattemyndigheder i Europa for 410 milliarder kroner.

Der er blevet fiflet med tilbagebetalingen af udbytteskat på aktier.

Men hvad går udbytteskat egentlig ud på. Bliv klogere her:

* Når en virksomhed vil give sine aktionærer del af overskuddet, kan den udbetale udbytte.

* Når aktionærerne får udbytte, skal der betales skat af beløbet. I Danmark er det 27 procent, som automatisk bliver trukket, inden udbyttet kommer ind på ens bankkonto.

* Danmark har aftaler med en række lande, der kan slippe for at betale dansk udbytteskat. Det er for at undgå dobbeltbeskatning.

* Aftalen gælder flere lande i Europa og USA og er lavet for at få flere udlændinge til at købe aktier i danske virksomheder.

* Derfor kan nogle udenlandske ejere af danske aktier søge om at få refunderet den skat, som er blevet trukket af udbyttet i Danmark, hvis de kan bevise, at de har ejet aktierne.

* Muligheden for at få refusion gælder også andre lande i Europa.

* Den mulighed har banker og bagmænd brugt til at få udbetalt penge. For eksempel ved at kræve refusion for aktier, som de slet ikke har ejet, eller ved at søge refusion for den samme aktie flere gange.

Kilder: Skattestyrelsen, DR.