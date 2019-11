Hemmelig sag: Flere personer fremstilles

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er stort hemmelighedskræmmeri om en aktion omkring Pernillehaven i Herlev torsdag aften, hvor flere personer blev anholdt.

Fredag formiddag oplyser Københavns Vestegns Politi, at der på baggrund af anholdelserne vil ske fremstilling af flere personer i dag klokken 13 i Retten i Glostrup.

De kan dog ikke oplyse yderligere, da anklagemyndigheden er i gang med at vurdere, om der skal begæres lukkede eller dobbeltlukkede døre i grundlovsforhøret.

Ved dobbeltlukkede døre vil ikke engang sigtelsen, og hvordan de sigtede forholder sig til anklagen, være offentligt.

De seneste uger har budt på både et drab på en 25-årig mand i Brøndby Strand og skud mod en 20-årig mand i Høje Taastrup, der blev ramt i benet.

Samtidig var der spekulationer om, hvorvidt aktionen kunne have relation til fangeflugten, hvor den 24-årige leder af bandegrupperingen NNV, Hemin Dilshad Saleh, blev befriet fra psykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Et tweet fra Københavns Vestegns Politi i forbindelse med aktionen i aftes kaster dog indirekte et lys på, at der ikke er en relation til de aktuelle sager, men en sag, der har været længere tid undervejs.

Her skrev politiet, at anholdelserne er sket 'i en sag som i en længere periode har været efterforsket på København Vestegns Politi i samarbejde med Særlig Efterforskning Øst, og som alene implicerer en gruppe mistænkte kriminelle.

Særlig Efterforskning Øst (SEØ) er et efterforskningsfællesskab, der beskæftiger sig med særlig kompliceret og organiseret kriminalitet, der involverer flere politikredse.

Dobbeltlukkede døre er også brugt i sager om eksempelvis terrorrelateret kriminalitet, men det ville involvere PET.

Her ses en af de anholdt i Persillehaven i Herlev i aftes. Foto: Kenneth Meyer

Ved aktionen i aftes skrev flere til Ekstra Bladet, at der både var kampklædt politi til stede og en helikopter i luften.

Ekstra Bladets mand på stedet så to personer blive anholdt i aktionen. Billeder fra stedet viser også en smadret bilrude på en Mini Cooper, som holder parkeret på stedet.

