Hemmeligholdte dokumenter: Britta snørede Rigsrevisionen

Britta Nielsen har været langt mere udspekuleret end først antaget.

Hidtil hemmeligholdte dokumenter fra Kammeradvokaten og revisionsfirmaet PwC afslører, at Britta Nielsen ikke kun formåede at snøre kollegaer, chefer og tilskudsmodtagere. Også det offentliges vagthund Rigsrevisionen, der på vegne af Folketinget, skal sikre, at offentlige midler anvendes lovligt og effektivt, blev i den grad ført bag lystet.

I dokumenterne, der først er blevet frigivet i denne uge, fremgår det, at Britta Nielsen stod for at udvælge de sager, der skulle trækkes ud af tilskudsadministrationssystemet (TAS) og gennemgåes af Rigsrevisionen:

'BN (Britta Nielsen, red.) er desuden kontaktperson i forbindelse med Rigsrevisionens årlige tilsynsbesøg og står herunder for udarbejdelse af papirer og lister, som efterspørges af Rigsrevisionen. Derudover udvælger BN de repræsentative sager, der trækkes ud fra TAS og efterfølgende forelægges Rigsrevisionen med henblik på gennemgang.'

Kammeradvokaten mener ydermere på baggrund af en gennemgang af Britta Nielsens mailkonto, at Britta bevidst har forsøgt at snøre Rigsrevisionen:

'Derudover viser mailgennemgangen også for denne periode, at BN's (Britta Nielsen, red.) arbejde med Rigsrevisionen har været meget betydeligt, og at hun formentlig bevidst påtog sig opgaver, der gjorde hende i stand til at skjule oplysninger, uden at vi dog er i stand til at verificere dette.'

Kammeradvokaten kommer herefter også med et eksempel på en mail, Britta sender den 3. oktober 2015 til en ansat i Socialstyrelsen, hvor hun gør opmærksom på, at hun personligt vil tage ind på en lørdag for at klargøre sager til Rigsrevisionen.

Her er mailen Britta skriver til en kollega. Foto: Kammeradvokaten

Ifølge ekspert i sager om økonomisk kriminalitet og indehaver af revisorjura.dk, Jakob Dedenroth Bernhoft, så vidner de nye oplysninger om et stort ledelsessvigt.

- Det er jo helt oplagt, at det ikke er en smart måde at gøre det på. Hun sidder som sagsbehandler og bestemmer herudover selv, hvilke sager der skal kontrolleres - og vil man snyde, er det jo oplagt ikke at få sine egne sager i søgelyset.

- Så det er en klar fejl i kontrolsystemet. Der mangler en chef, der går ind og ser, om det her ser fornuftigt ud og godkender en sådan liste med de sager, der skal tages ud. De skal man jo ikke sætte en medarbejder, der selv har sager, der kan kontrolleres, til, siger han.

Svindelnummer smuldrer

Britta Nielsens store svindelnummer til 117 millioner kroner begynder for alvor at smuldre, da hun i sensommeren 2018 må sygemelde sig. Det betyder, at hun ikke længere kan være sikker på at have kontakten med tilskudsmodtagerne - og ikke mindst Rigsrevisonen.

I rapporten fra PwC kan man se, at Britta skriver nedenstående mail til en kollega 12. september 2018 og spørger ind til et besøg fra Rigsrevisionen, som hun normalt selv tager sig af:

Britta Nielsen spørger i en mail, hvordan det gik med Rigsrevisionen. Foto: PwC

Kollegaen svarer tilbage, at det gik fint, men det var en stakket frist. Få dage efter opdages svindlen - og Britta flygter til Sydafrika.

En kollega svarer Britta, at det gik fint med Rigsrevisionen. FOTO: PwC

Retssagen mod Britta Nielsen fortsætter i dag klokken ni i Københavns Byret. Britta Nielsen har ved et tidligere retsmøde erkendt store dele af tiltalen mod hende. Hun risikerer op til 12 års fængsel.