Hendes tre børn forsvandt for 53 år siden: Nu er Beaumont-børnenes mor død

Efter 53 år uden svar på, hvad der skete med hendes tre børn, døde australske Nancy Beaumont mandag på sit plejehjem i Adelaide, 92 år gammel.

Det skriver blandt andre The Advertiser og News.com.au.

Hun er mor til de tre børn, Jane på ni år, syvårige Arnna og Grant på fire år, der forsvandt i 1966. Sagen er en af de største sager om forsvundne personer i Australiens historie, og er stadig ofte på mange australieres læber.

De tre børn var gået fra deres forældre hjem for at tilbringe en eftermiddag på Glenelg Beach. De kom aldrig hjem igen.

Brødre gravede stort hul

Deres forsvinden satte straks en stor og intens eftersøgning i gang, men Arnna, Jane og Grant blev aldrig fundet.

I 2018 skete der dog noget, da to brødre stod frem til politiet og fortalte, at de havde brugt den dag på at grave et stort hul ved en fabrik, efter ordre fra ejeren Harry Phipps.

Harry Phipps døde i 2014, men hans egen søn, som havde beskyldt faderen for seksuelle overgreb, mente, at han havde noget at gøre med sagen om de forsvundne Beaumont-børn.

Politiet gravede derfor jorden op ved Castalloy-fabrikken i North Plympton, men fandt ingen jordiske rester af de forsvundne børn.

Børnenes far, Jim Beaumont, er også i 90'erne, og bor i Adelaide.